Moscú: EEUU recurre a cualquier artimaña para endurecer el bloqueo a Cuba

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova declaró que Estados Unidos recurre a todo tipo de artimañas para endurecer aún más dicho bloqueo, entre otras cosas, incluyendo a Cuba en la odiosa lista de ‘países patrocinadores del terrorismo

«Esperamos que las publicaciones mencionadas no tengan fundamento. El sentido común debe prevalecer también en Washington», apeló la portavoz. (Foto; Cubasí)

Rusia espera que sean infundados los informes mediáticos sobre los supuestos planes de Estados Unidos de incrementar la presión sobre Cuba hasta introducir un bloqueo naval que le deniegue el ingreso de petróleo, afirmó este miércoles la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova.

En respuesta a una pregunta durante una rueda de prensa, la vocera recordó que «Cuba lleva casi 70 años sufriendo el durísimo yugo del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto ilegítimamente por Washington».

«Al mismo tiempo, Estados Unidos recurre a todo tipo de artimañas para endurecer aún más dicho bloqueo, entre otras cosas, incluyendo a Cuba en la odiosa lista de ‘países patrocinadores del terrorismo'», declaró.

Los rumores sobre nuevas medidas de presión sobre la isla, sostuvo, «no pueden sino causar profunda preocupación», especialmente tras la «captura por la fuerza del actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa» por EE.UU. a inicios de enero en «violación de las normas y principios fundamentales del derecho internacional».

«Más aún, cuando los representantes de la Administración estadounidense han proferido en repetidas ocasiones amenazas contra Cuba, incluida su disposición a ‘volar por los aires a todos los que están allí’, y han presionado a La Habana para que acepte una especie de ‘acuerdo'», señaló Zajárova.

«Esperamos que las publicaciones mencionadas no tengan fundamento. El sentido común debe prevalecer también en Washington», apeló la portavoz.

Caso contrario, dijo, se trataría de una «nueva violación flagrante del derecho internacional, de anteponer la legislación nacional de Estados Unidos y el régimen de sanciones que ha impuesto a las normas vigentes del derecho internacional, de una injerencia inhumana en la dignidad de los ciudadanos cubanos y de provocar una crisis humanitaria en la isla».

El medio Politico informó el viernes pasado, citando fuentes, que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, está preparando el bloqueo total a las importaciones de petróleo del país caribeño.

Washington ya ha seguido una política similar en Venezuela, donde a principios de enero llevó a cabo un ataque a gran escala y secuestró al presidente Maduro. Numerosos países del mundo, entre ellos China, Rusia y Cuba, condenaron las acciones de EE.UU. en la región.