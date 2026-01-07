Muerte de mujer baleada por agente de Inmigración decreta emergencia en Minnesota

“Donald Trump y Kristi Noem: ya han hecho suficiente”, dijo el gobernador de Minnesota Tim Walz en una conferencia de prensa horas después del tiroteo

La conductora fue abatida por uno de los efectivos que le disparó tres veces y el vehículo se estrelló contra otro que estaba estacionado. (Foto: PL)

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, declaró este miércoles emergencia en ese estado del Medio Oeste tras la muerte de la mujer baleada por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Minneapolis.

Walz dio una conferencia de prensa la tarde de este miércoles en la que explicó el trágico incidente y puso en alerta a la Guardia Nacional de Minnesota. El estado “no necesita más ayuda del gobierno federal”, añadió.

“Donald Trump y Kristi Noem: ya han hecho suficiente”, dijo Walz en una conferencia de prensa horas después del tiroteo al afirmar que durante semanas estuvo advirtiendo de «las operaciones peligrosas y sensacionalistas» de la actual administración, las que consideró «una amenaza para nuestra seguridad pública».

El gobernador, quien urgió a los manifestantes comportarse de forma pacífica, también sostuvo que auguró que «alguien iba a salir herido».

Pidió “no morder el anzuelo” del Gobierno federal, pues Minneapolis aún tiene fresca en la memoria las protestas acontecidas a nivel nacional cuando en mayo de 2020 -en el primer mandato de Trump- un policía blanco mató al afroamericano George Floyd.

En Truth Social, el presidente Trump calificó de «cosa horrible» el incidente y consideró que el agente actuó en defensa propia. «Acabo de ver el video del hecho ocurrido en Minneapolis, Minnesota. Es una cosa horrible de ver. La mujer que gritaba era, obviamente, una agitadora profesional, y la mujer que conducía el coche estaba muy alterada, obstruyendo y resistiéndose», escribió.

Trump aseguró que sucesos de este tipo son provocados por las amenazas y agresiones contra los agentes del ICE, cuando «ellos solo están tratando de hacer el trabajo de hacer que Estados Unidos sea seguro».

El ocupante del Despacho Oval dijo que es necesario «respaldar y proteger a nuestros agentes del orden» de la «izquierda radical de violencia y odio».

Imágenes difundidas en medios locales dan cuenta del momento en el que el vehículo de la víctima se atraviesa en la calle y la persona en su interior intenta ser abordada por varios agentes, uno de ellos trata de abrir la puerta del carro.

Cuando le piden que se baje ella acelera y uno de los efectivos abrió fuego, disparando su arma tres veces. La conductora fue abatida y el vehículo se estrelló contra otro que estaba estacionado.

“¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza!” y “¡ICE fuera de Minnesota!”, exclamaban en las cercanías los manifestantes.

Al menos unos dos mil agentes planea desplegar el DHS en Minnesota para su «mayor operación de inmigración de la historia».

La decisión de enviar semejante cantidad de agentes federales a este estado con gobierno demócrata se centra en un supuesto fraude en guarderías.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, opinó que los agentes de inmigración estaban «causando caos», por eso “exigimos que ICE abandone la ciudad y el estado de inmediato”.