Mundial de Fútbol 2026: Roban botines, balones y equipo técnico a selección de Inglaterra

Desaparecieron todas las botas de juego, casi todos los balones y el equipo técnico del entrenador Thomas Tuchel

Escándalo en el Mundial 2026: roban a Inglaterra botines, balones y equipo técnico.

La selección de fútbol de Inglaterra sufrió un robo de material deportivo durante el traslado desde Florida hacia Kansas City, donde debutará en el Mundial 2026. Desaparecieron todas las botas de juego, casi todos los balones y el equipo técnico del entrenador Thomas Tuchel.

El incidente ocurrió mientras la carga era transportada en un vehículo asignado al equipo, según reportó el diario The Daily Mail.

La selección inició su preparación en Florida y entrenará el sábado en Kansas City, misma sede de Holanda. El robo interrumpió bruscamente la preparación, pues se llevaron material esencial. Desaparecieron todas las botas de juego y casi todos los balones.

Además, el seleccionador Thomas Tuchel y su cuerpo técnico perdieron material de entrenamiento esencial y buscan reemplazarlo de urgencia.

El robo ocurrió antes de la primera sesión de entrenamiento en Kansas City, donde Inglaterra se instalará durante la fase inicial del Mundial. El cuerpo técnico inglés ya había empaquetado todo su material de entrenamiento esencial para el viaje desde la concentración en Florida hasta su base oficial.Esto incluía equipos de análisis, las pizarras de Tuchel y las camillas de masaje.

Los responsables de seguridad sospechan de los conductores encargados del traslado.