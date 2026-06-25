Nace en Trinidad nuevo espacio público fruto de la cooperación internacional

En su construcción participaron alumnos y profesores de la Escuela Taller perteneciente a la Oficina del Conservador de la Ciudad y el Valle de los Ingenios, además de los propios vecinos de la comunidad

La construcción del parque contó con la participación de estudiantes y profesores de la Escuela Taller Fernando Aguado y Rico. Fotos: Luis Miguel Quevedo

Los vecinos del conocido barrio Los Dos Cañones, en la ciudad de Trinidad, disfrutan de un hermoso parque comunitario, con el plus de que fueron manos jóvenes quienes participaron en su construcción.

En un área totalmente en desuso, se levanta el espacio público nacido de la cooperación internacional entre la Oficina del Conservador de la Ciudad y el Valle de los Ingenios y la Organización No Gubernamental Arquitectura sin Fronteras, de España, gracias a la cual se han materializado importantes proyectos en la sureña urbe.

La construcción del parque contó con la participación de estudiantes y profesores de la Escuela Taller Fernando Aguado y Rico, quienes asumieron la obra en la etapa final del curso escolar. “Todo un desafío”, asevera su directora Marianela Herrera Martínez.

Al déficit de materiales se sumó el apretado cronograma de ejecución. Además de agradecer la confianza depositada en la escuela, Herrera Martínez asegura que las expectativas fueron cumplidas por la calidad de la obra y porque el trabajo unió a estudiantes y docentes de varias especialidades en un ejercicio que los vincula con la práctica.

Durante la inauguración del espacio, hermano menor del parque construido en la primera etapa del proyecto de cooperación internacional, Radelex Cartaya Matamoros, director de la Oficina trinitaria reconoció la labor de los vecinos y trabajadores en su ejecución; y los exhortó a cuidar y proteger un área de uso comunitario que devuelve la armonía a esta popular barriada.