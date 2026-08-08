Talleres creativos animan el programa veraniego de la Oficina del Conservador de Trinidad (+fotos)

Con temáticas tan diversas como la confección de muñecas de trapo, el arte del papel o la utilización de pigmentos naturales para dibujar, esta iniciativa se sostiene gracias a la voluntad y el amor de nuestros artistas

El Centro de Promoción Cultural Amargura 85 es el epicentro de las actividades de la Oficina del Conservador de Trinidad durante el verano. (Fotos: Ana Martha Panadés/ Escambray)

En el programa de actividades organizado por la Oficina del Conservador de la Ciudad de Trinidad y el Valle de los Ingenios para los meses de verano sobresalen los talleres creativos de artes plásticas y manualidades, donde son protagonistas los niños y adolescentes.

El Centro de Promoción Cultural Amargura 85 es, sin dudas, el epicentro de estas iniciativas que mucho agradecen los participantes, especialmente motivados por temáticas como la confección de muñecas de trapo, el arte del papel o la utilización de pigmentos naturales para dibujar elementos identitarios de la ciudad.

Los talleres llegan también a Manaca Iznaga, una de las comunidades del Valle de los Ingenios que por su cercanía geográfica pudo incluirse en el programa veraniego, limitado por la falta de combustible y de otros recursos. Contra estos tropiezos se levantan la voluntad y el amor de nuestros artistas que sostienen esta idea maravillosa.

Israel Rondón Mainegra es uno de ellos. Como parte de su Proyecto Tierranza, contribuye a la transmisión de saberes en torno al uso de este material en las artes plásticas y la creación de pigmentos naturales para dibujar elementos identitarios de la ciudad.

Como cierre del taller de verano Pigmentos de Tierra, los asistentes unieron pinceles, colores y talento para crear un mural colectivo sobre cartulina dedicado con mucho cariño a Trinidad y donde quedaron plasmadas sus esencias: la Torre del Convento de San Francisco de Asís, sus museos, sus calles empedradas, las palmas, el barrio de la Cantoja…

A la fiesta de colores se sumaron, además de los niños, padres, promotores del Centro de Promoción Cultural y otros artistas invitados, como Alexis Santana y el artesano Adrián Carmona.