Nicaragua exigirá visa consultada a cubanos con pasaportes ordinarios

El Ministerio del Interior de Nicaragua, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería, anunció hoy la disposición 001-2026 que establece un cambio en la clasificación migratoria para ciudadanos cubanos portadores de pasaportes ordinarios.

Según la medida, a partir de la fecha, los nacionales de la República de Cuba con pasaportes ordinarios pasarán de la categoría migratoria “A”, exentos de visa, a la categoría “C”, correspondiente a visa consultada sin costo.

La disposición instruye al Ministerio de Relaciones Exteriores a informar oficialmente a la representación consular de Cuba en Nicaragua y a las sedes consulares nicaragüenses en el exterior, con el fin de garantizar la adecuada comunicación de la nueva normativa.

Asimismo, se orienta notificar al Instituto Nicaragüense de la Aeronáutica Civil, a las líneas aéreas y a los transportistas terrestres y marítimos, para asegurar la aplicación inmediata de la medida.

La Dirección General de Migración y Extranjería es la institución responsable de ejecutar las políticas migratorias del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, detalló la disposición oficial.

Visas consultadas para Nicaragua podrán solicitarse en línea

El Ministerio del Interior de Nicaragua informó que las visas consultadas para los ciudadanos con pasaportes ordinarios que deseen ingresar al país, pueden solicitarse a través de una dirección electrónica.

La institución precisó que dicha solicitud se puede realizar por el correo solicitudes@mint.gob.ni; cumpliendo con los requisitos que las leyes establecen y podrán realizarla desde cualquier parte del mundo.

Según un comunicado oficial, en el caso de los ciudadanos nacionales de la República de Cuba, portadores de pasaportes ordinarios, las visas consultadas no tendrán costo.

“Una vez aprobada la visa consultada se notificará al interesado para que acuda a la sede consular más cercana de Nicaragua en el exterior», señaló el documento.

Agregó que para facilitar las solicitudes de ese documento, el Ministerio del Interior dispondrá próximamente de un espacio más en la plataforma en línea, donde también podrán realizar la referida solicitud.

