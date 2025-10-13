México rechaza exclusión de tres países de Cumbre de las Américas

“No estamos de acuerdo con que se excluya a ningún país”, respondió la mandataria a una pregunta sobre la decisión de la nación anfitriona de no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. (Foto: PL)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este 13 de octubre participar en la próxima Cumbre de las Américas en República Dominicana y rechazó la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la reunión.

“No estamos de acuerdo con que se excluya a ningún país”, respondió la mandataria a una pregunta sobre la decisión de la nación anfitriona de no invitar a los tres Estados, hecho criticado por organizaciones y gobiernos de la región. La jefa del Ejecutivo aseveró que no estará presente en la cita, programada para diciembre, y adelantó que se valora la asistencia de un representante de la Cancillería.

Mencionó, asimismo, que en las circunstancias actuales, luego de fuertes precipitaciones en días recientes con saldo de más de 60 fallecidos en cuatro estados de México, “hay que estar atendiendo el país y en particular la emergencia”.

A finales de septiembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana informó que Cuba, Venezuela y Nicaragua no serían invitadas a la Cumbre de las Américas, para priorizar el éxito del encuentro, según argumentó.

De inmediato, el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, repudió el anuncio del Gobierno de Luis Abinader.

“Expresamos profunda preocupación y rechazo a la decisión impuesta por el gobierno de Estados Unidos a República Dominicana de excluir a tres países, entre ellos Cuba, de la X Cumbre de las Américas”, manifestó el ministro de Relaciones Exteriores a través de un mensaje en la red social X.

Ayer, durante la última jornada del IX Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, celebrado en esta capital, delegados del evento convocaron a los movimientos de apoyo a la isla en la región a participar en una Cumbre de los Pueblos en Santo Domingo contra la exclusión de las tres naciones.