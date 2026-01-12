Como demuestra la historia, las relaciones entre EEUU y Cuba, para que avancen, deben basarse en el Derecho Internacional en vez de en la hostilidad, la amenaza y la coerción económica, reafirmó Díaz-Canel

El Presidente subrayó: Siempre hemos tenido disposición a sostener un diálogo serio y responsable con los distintos gobiernos de EE. UU. (Foto: Estudios Revolución)

«No existen conversaciones con el gobierno de EEUU, salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio», afirmó hoy en su perfil en Facebook el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Subrayó que «Siempre hemos tenido disposición a sostener un diálogo serio y responsable con los distintos gobiernos de EEUU, incluido el actual, sobre bases de igualdad soberana, respeto mutuo, principios de Derecho Internacional, beneficio recíproco sin injerencia en asuntos internos y con pleno respeto a nuestra independencia.

«El origen y extremo endurecimiento del bloqueo no tienen relación con los cubanos residentes en EEUU, empujados allí por esa política fallida y por los privilegios de la Ley de Ajuste Cubano. Ellos son ahora víctimas del cambio en las políticas hacia los migrantes y de la traición de los políticos de Miami».

En tal sentido precisó que existen Acuerdos Migratorios bilaterales en vigor que Cuba cumple escrupulosamente, y subrayó que «como demuestra la historia, las relaciones entre EEUU y Cuba, para que avancen, deben basarse en el Derecho Internacional en vez de en la hostilidad, la amenaza y la coerción económica».