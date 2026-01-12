«No existen conversaciones con el gobierno de EEUU, salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio», afirmó hoy en su perfil en Facebook el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Subrayó que «Siempre hemos tenido disposición a sostener un diálogo serio y responsable con los distintos gobiernos de EEUU, incluido el actual, sobre bases de igualdad soberana, respeto mutuo, principios de Derecho Internacional, beneficio recíproco sin injerencia en asuntos internos y con pleno respeto a nuestra independencia.
«El origen y extremo endurecimiento del bloqueo no tienen relación con los cubanos residentes en EEUU, empujados allí por esa política fallida y por los privilegios de la Ley de Ajuste Cubano. Ellos son ahora víctimas del cambio en las políticas hacia los migrantes y de la traición de los políticos de Miami».
En tal sentido precisó que existen Acuerdos Migratorios bilaterales en vigor que Cuba cumple escrupulosamente, y subrayó que «como demuestra la historia, las relaciones entre EEUU y Cuba, para que avancen, deben basarse en el Derecho Internacional en vez de en la hostilidad, la amenaza y la coerción económica».
