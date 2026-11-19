Jeffrey Epstein fue encontrado muerto el 10 de agosto de 2019 en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, donde esperaba para ser juzgado por cargos federales de tráfico sexual de menores

Un sanitario realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar a Jeffrey Epstein tras ser hallado ahorcado en su celda. (Foto: US DEPARTMENT OF JUSTICE)

Mark Epstein, hermano del fallecido financiero Jeffrey Epstein, ha publicado en Internet una serie de imágenes inéditas de su autopsia mientras reclama una «verdadera investigación por homicidio». La difusión de este material gráfico ocurre después de que un reconocido experto forense cuestionara públicamente el dictamen oficial sobre la muerte ocurrida en una cárcel de Nueva York en 2019.

Michael Freeman, patólogo forense y miembro del Real Colegio de Patólogos, presentó sus conclusiones en una conferencia en Londres el 16 de noviembre tras analizar los archivos y fotografías facilitados por la familia. Según el especialista, el patrón y la distribución de las lesiones en el cuerpo —incluidas marcas de uñas sobre la línea de estrangulamiento y una hemorragia en el hombro izquierdo— son incompatibles con un suicidio y sugieren una estrangulación homicida por la espalda.

🚨BREAKING: Mark Epstein detonates explosive autopsy photos of his brother Jeffrey Epstein, who died in New York City’s Metropolitan Correctional Center, demanding an immediate homicide investigation. Forensic expert Dr. Michael Freeman insists neck marks, fingernail scratches, and a deep shoulder wound prove ligature strangulation, not suicide, directly contradicting the 2019 official ruling by Medical Examiner Dr. Kristin Roman that the body showed no struggle. — Maverick (@PainInYourFeed) November 18, 2026

«El doctor Freeman ha demostrado de manera concluyente que las heridas en el cuerpo de Jeffrey no pudieron provenir de un suicidio, lo que solo deja el homicidio sobre la mesa», declaró Mark Epstein en una entrevista con el diario británico Metro el 17 de noviembre. Asimismo, añadió que, al ver el cuerpo de su hermano por primera vez, supo de inmediato que las marcas no correspondían a un ahorcamiento. «¿Por qué el Departamento de Justicia está encubriendo esto? ¿A quién están protegiendo?», preguntó.

Por su parte, Freeman aclaró que no recibió compensación económica por su análisis y que desconoce quién pudo haber estado involucrado en el supuesto crimen, limitándose a señalar las inconsistencias médicas de la escena. El experto también criticó que las autoridades no tomaran fotografías del cuerpo antes de descolgarlo en su celda ni realizaran pruebas de ADN bajo las uñas del fallecido.

A pesar de estas nuevas afirmaciones, la Oficina del Médico Forense Jefe de la Ciudad de Nueva York reiteró esta semana que mantiene firme su determinación original de que la muerte fue un suicidio. Las investigaciones federales previas también concluyeron que las cámaras de seguridad no mostraron a ninguna persona entrando en el módulo de la prisión donde se encontraba recluido.