Ante ese amago, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que ninguna caravana migrante ha llegado a la frontera norte desde que Trump asumió el gobierno, y rechazó que las autoridades mexicanas recurran a acciones de represión para contenerlas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar con imponer fuertes aranceles a México si el gobierno de Claudia Sheinbaum no detiene el avance de una caravana migrante que busca llegar a territorio estadunidense.

“La caravana no podrá entrar y México los detendrá. Como saben, dijeron que iban a detenerlos y, si no lo hacen, impondremos fuertes aranceles a México”, declaró el mandatario ante medios de prensa en Washington.

La advertencia retoma la amenaza que Trump lanzó el pasado 12 de noviembre, cuando aseguró que duplicaría los aranceles a México si no frenaba las caravanas de migrantes procedentes de Centroamérica.

Ante ese amago, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que ninguna caravana migrante ha llegado a la frontera norte desde que Trump asumió el gobierno, y rechazó que las autoridades mexicanas recurran a acciones de represión para contenerlas.