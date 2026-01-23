No vamos a renunciar a tener una Gastronomía estatal

En la Unidad El Recreo, de Sancti Spíritus la ministra se interesó por las elaboraciones destinadas al Sistema de Atención a la Familia y por las ventas de alimentos ligeros para la población. (Fotos: Vicente Brito/ Escambray)

¿Qué más puede hacer la Gastronomía para asegurar mejores servicios y ofertas? Fue la pregunta de Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior, durante un intercambio de trabajo con cuadros y administradores de unidades en Sancti Spíritus. En tal sentido, aseguró que están incorporándole al sector actividades que en un momento no parecían necesarias, pero la realidad ha demostrado lo contrario.

La titular puso el ejemplo de la siembra de alimentos y dijo que en esa dirección discutieron la posibilidad de incentivar la siembra de arroz en los municipios de La Sierpe y Yaguajay, donde existen tierras disponibles para, de esta forma, garantizar el cereal con destino a distintas elaboraciones, incluidas las del Sistema de Atención a la Familia.

Ante las interrogantes de cómo se pueden incrementar los surtidos en los Centros de Elaboración y en qué medida se logra vincular los nuevos actores económicos para asegurar la compra de materias primas como picadillo de MDM, harina de trigo, azúcar y otras, la titular del Comercio respondió que sí es posible hacerlo y así se estaría logrando una relación favorable para ambas partes, es decir, entre el sistema estatal y las mipymes.

“Esa sería una de buena fórmula —aclaró— para poder reactivar las unidades del Comercio y la Gastronomía y quién sabe si algún día nos da hasta para poder llegar a la red de casillas, con un per cápita que, aunque no abarque a todos, al menos permitirá ofertar algo; mientras que ese centro de elaboración de manera estructural podrá convertirse en una unidad con mucha más eficiencia, pues mañana pudiera ser una mipyme estatal y después, incluso, unirse con una privada, o sea, que nos quedan muchas reservas todavía sobre el funcionamiento de lo que debemos lograr”.

Al referirse a la situación energética y las afectaciones que ello ocasiona en la esfera de los servicios, la ministra del Comercio apuntó: “Tenemos que trabajar en función de una transición energética, hacer un proyecto, solicitar un crédito, negociar con algún actor que nos ponga en la unidad paneles solares y con esa energía comenzamos a prestar servicios, pero si no buscamos esa energía no la vamos a tener, hay que montarse en ese carril para retomar las prestaciones”.

De igual forma, insistió en la necesidad de cambiar la mentalidad y llamó a buscar estrategias para solucionar los problemas porque el Comercio no puede quedarse atrás; sino seguir las mismas líneas de trabajo de la máxima dirección del país.

La ministra dejó indicaciones precisas.

¿Es decir, que la Gastronomía en Cuba no renuncia a ser estatal?

“En la política aprobada están las dos formas de gestión, lo primero es mantener la Gastronomía estatal, con autonomía, con facultades, con autogestión y, sobre todo, con un buen servicio, pero tenemos igualmente la opción de determinadas unidades, en lugares específicos que se puedan gestionar por actores económicos no estatales, porque esos actores se aprobaron para que fueran un complemento de la economía.

“Por tanto, no es que será totalmente estatal o totalmente privada —precisó—, eso lleva un análisis a nivel de municipios, pero vamos al concepto que tenemos de lo que es la Gastronomía estatal, muchas veces la población elige ir a nuestros centros porque mantienen la esperanza de que es allí donde encontrarán los precios más bajos, pero no es precisamente así, porque este sector hoy lo compra todo en el no estatal. Lo que debemos lograr es que el actor al que le arrendemos un local para la venta mayorista nos oferte productos a precios minoristas para que nosotros podamos elaborar y cuando salgamos al mercado con nuestros surtidos estemos ambos en igualdad de condiciones”.

En otro momento, la titular del Comercio en la isla explicó que resulta vital la capacidad de negociación para aplicar todas las variantes de contratos con los actores económicos no estatales, a fin de que se puedan ir recuperando servicios con destino a la población, sin desestimar lo que desde lo interno del sector sean capaces de producir, porque ya por el balance no llega nada y mantener este sector hoy se ha convertido en una heroicidad.

“Siempre se puede hacer un poco más —insistió—, por ejemplo, en esta unidad El Recreo, vinculada al Sistema de Atención a la Familia, estamos obligados a ofertar alimentos ligeros, pizzas, jugos, refrescos, galletas, caldosas y otros que además de generar ingresos bien pueden apoyar la nutrición de los habitantes de esta área. Pero faltan iniciativas, ¿quién dice que aquí no podemos hacer un viernes en la tarde una actividad para los niños, o el sábado en la noche el Rincón del Bolero, o la peña del dominó del barrio, entre otras iniciativas? La Gastronomía atraviesa un contexto difícil, aunque tiene un montón de variantes aprobadas, pero no renunciamos a que haya Gastronomía estatal y cuando se hace de otra manera será porque nos dé un beneficio a las dos partes”.