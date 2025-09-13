Destacan en Sancti Spíritus valía científica de Jornada Provincial de Gastroenterología

Más de 30 delegados participaron en el evento científico. (Fotos: Cortesía del Comité Organizador)

Como una oportunidad para la actualización en los últimos avances sobre la prevención, el pesquisaje clínico, los métodos diagnósticos y el abordaje de las diferentes enfermedades del sistema digestivo calificaron los delegados la celebración de la Jornada Provincial de Gastroenterología, que tuvo por sede el Hospital General Camilo Cienfuegos, de Sancti Spíritus.

La doctora Kendra Carrazana Román, presidenta del Capítulo espirituano de Gastroenterología, resaltó la importancia de esta cita, dedicada a los 47 años de la creación de dicho servicio en el territorio, que sobresale por la formación de sus recursos humanos y por contar con profesionales de alto nivel científico, evidente en el grado de doctora en Ciencias obtenido recientemente por Miriam Belkis Nápoles Valdés.

En el segundo y último día de sesiones, la jornada abordó temas relacionados con el cáncer de colon hereditario no polipósico, el acercamiento a su problemática y la detección precoz del mismo; la hipertensión portal como forma rara de obstrucción biliar, y las complejidades que se presentan en el manejo de esta afección.

Integrantes del colectivo celebran los 47 años de creado el servicio de Gastroenterología en el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos.

Finalmente, el ingeniero José Díaz Ríos hizo un compendio de las principales innovaciones realizadas durante los últimos años por el colectivo del Departamento de Electromedicina del Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, que permitieron mantener el funcionamiento de los equipos y la vitalidad del servicio.

La sesión final del evento devino escenario para reconocer el desempeño y aporte notable del doctor Rafael López Rocha, padre de la Gastroenterología en Sancti Spíritus y formador de varias generaciones de especialistas.