Garantiza Gastronomía en Sancti Spíritus elaboración de alimentos para personas asistenciadas

En los 58 centros de la provincia que prestan servicio al Sistema de Atención a la Familia (SAF) se asegura la cocción de los alimentos con el empleo de leña o carbón vegetal

Unas 2 126 personas que reciben asistencia social están vinculadas a los diferentes SAF de la provincia. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/Escambray)

Ante el déficit de combustible y la necesidad de buscar alternativas que permitan continuar asegurando servicios vinculados directamente a la población, los 58 Sistemas de Atención a la Familia (SAF) que funcionan en unidades de la Gastronomía de los municipios espirituanos elaboran los alimentos destinados a personas asistenciadas con el empleo de leña o carbón vegetal.

La variante de cocción resulta factible para que los productos salgan con la calidad requerida y en el tiempo establecido, en tanto las 2 126 personas vinculadas a este programa social, algunas con cierto grado de discapacidad, agradecen que se les facilite la elaboración de alimentos, pues en sus hogares les resulta más difícil asumir esta tarea.

En declaraciones a Escambray, Rafael Aguado Rodríguez, director Provincial de Gastronomía en el Grupo Empresaria del Comercio en Sancti Spíritus, dijo que actualmente se garantiza la elaboración de un plato fuerte, tres raciones de caldo o potaje, dos de vianda, una de ensalada, una de arroz y dos de pan, lo que no debe superar los 20 pesos por cada almuerzo y comida.

Igualmente, explicó que lo importante es que los SAF continúan prestando servicio a los más necesitados, incluidos quienes viven en zonas del Plan Turquino, donde radican seis de estos centros, es decir, en Caracusey, Pitajones, Topes de Collantes, Meneses, Jobo Rosado y El Pedrero, lugares a los que se llevan los productos desde las cabeceras municipales.

OTRAS VARIANTES EN MOMENTOS DE CONTINGENCIA

Aguado Rodríguez aseguró a Escambray que a nivel de provincia se adoptó la estrategia de que cada proveedor mayorista, díganse las empresas Cárnica, Alimentaria y Láctea y la Pesca, entregan sus productos en los 10 Centros de Elaboración de la Gastronomía de los municipios y estos se encargan de hacerlos llegar hasta los establecimientos vinculados al SAF, pero también, a los hospitales, círculos infantiles, hogares maternos u otros, que forman parte del denominado programa de consumo social.

De igual forma, habló de la variante aplicada por los diferentes territorios, en cerca de 100 centros gastronómicos y 200 unidades del Comercio, donde se elaboran caldosas destinadas a la venta liberada a la población, a precios módicos por ración, iniciativa que tiene gran acogida por parte de los habitantes de distintos barrios y comunidades donde se encuentran enclavados dichos establecimientos.