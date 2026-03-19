En fotos: El Yayabo se desborda
La creciente del río Yayabo provocada por las lluvias de los últimos días se robó la atención de los transeúntes en la tarde noche de este jueves
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