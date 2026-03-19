En fotos: El Yayabo se desborda

La creciente del río Yayabo provocada por las lluvias de los últimos días se robó la atención de los transeúntes en la tarde noche de este jueves

Roberto Javier Bermúdez Portal

19 marzo, 2026 - 10:00pm

Las recientes precipitaciones sobre el territorio espirituano provocaron la crecida del río Yayabo. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/Escambray)
La crecida del río se robó la atención de los transeúntes.

En el centro del puente sobre el río Yayabo se acumularon hierbas, ramas de árboles y otros deshechos arrastrados por la creciente.

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Texto de Roberto Javier Bermúdez Portal

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