Nueva avería obliga a desconectar la CTE Antonio Guiteras del SEN

Una nueva avería registrada hoy en la central termoeléctrica Antonio Guiteras, de la occidental provincia cubana de Matanzas, obligó a programar la desconexión controlada de la unidad generadora del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).
Según informó el director de Producción de la planta, ingeniero Jorge González Chávez, las primeras evaluaciones apuntan a un nuevo fallo en el alimentador, componente que recientemente recibió el reemplazo de más de un centenar de uniones durante labores de mantenimiento.
Precisó, asimismo, que técnicos y expertos de la central analizan las posibles causas de la incidencia y debaten la estrategia a seguir para enfrentar lo que constituye el quinto fallo reportado en el economizador de la caldera, elemento afectado por cerca de cuatro décadas de explotación continua.
La avería ocurre apenas dos días después de que la unidad sincronizara nuevamente con el SEN, tras permanecer casi una semana fuera de servicio debido a intensos trabajos destinados a prolongar la vida útil de ese importante componente tecnológico.
La termoeléctrica Antonio Guiteras, considerada uno de los bloques de mayor capacidad de generación eléctrica del país, desempeña un papel estratégico en la estabilidad del sistema energético nacional, por lo que cualquier interrupción en sus operaciones repercute en la disponibilidad de generación y en la programación de los servicios eléctricos.
No veo la» luz» al final del túnel,ni siquiera sé si hay túnel.
Fuí operador de la cte de Mariel, sé de la pericia de nuestro personal, pero ustedes no creen en al menos someter a la GUITERAS al menos a una reparación parcial , si de todas formas casi siempre está parada
Realmente los especialistas deberían tomar la alternativa mediante toques suaves de comprobar posibles fallas para reemplazado de las tuberías ya qué están quedando realmente mal ante el pueblo, informando qué se realizó una revisión con una bueba cantidad de especialistas y la planta no funciona 2 dias, realmente da la impresión de qué alguien lo está realizando a drede y eso da mucho qué pensar y para nada es bueno.