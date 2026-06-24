Fuerte sismo sacude a Caracas y otras zonas del centro de Venezuela (+video)

Según reportes no oficiales, el movimiento telúrgico habría alcanzado una magnitud de 7,0 en la escala de Richter

Usuarios en redes reportan daños materiales menores en algunas zonas de la capital venezolana. (Foto: Internet)

Un fuerte sismo sacudió hoy a Caracas y otras localidades del centro de Venezuela, mientras organismos especializados evaluaban sus posibles efectos y las autoridades recopilaban información sobre la situación.

Según reportes no oficiales, el movimiento telúrgico habría alcanzado una magnitud de 7,0 en la escala de Richter. Hasta el momento no se dispone de información oficial sobre víctimas.

Usuarios de las redes sociales reportaron daños materiales en distintas zonas del país, aunque estas informaciones no han sido confirmadas por las autoridades competentes.

Por otra parte, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico emitió una alerta para Venezuela y áreas insulares cercanas.

Las autoridades venezolanas y los organismos de protección civil se mantienen en monitoreo de la situación para determinar el alcance del evento sísmico y sus posibles consecuencias.