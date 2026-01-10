Nueva convocatoria de la Escuela Taller (+video)

La Escuela Taller Conrado Garau Gayá, perteneciente a la Oficina del Conservador de la Ciudad de Sancti Spíritus, iniciará el próximo 19 de enero un nuevo período lectivo

Durante el período lectivo los estudiantes recibirán un estipendio de 2100 pesos mensuales. (Foto: Facebook)

La Escuela Taller Conrado Garau Gayá, de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Sancti Spíritus, abrió, desde este jueves 8 de enero y hasta el 16 del presente mes, la convocatoria para un nuevo curso. En esta ocasión las especialidades que se impartirán son las de Albañil Integral Restaurador y Carpintero Restaurador.

Según Liset del Carmen Romero Pérez, especialista del Departamento de Comunicación de la oficina, el curso tendrá una duración de dos años y su inicio está previsto para el 19 de este mismo mes; los interesados en matricular deben tener entre 17 y 25 años de edad.

Durante el período lectivo los estudiantes recibirán un estipendio de 2100 pesos mensuales y las clases tendrán una frecuencia de cinco días a la semana, de lunes a viernes, en el horario de la mañana. Al finalizar se gradúan como obreros calificados.

Los interesados deben dirigirse a la sede de la escuela en calle Longino Benítez (San Arcadio) número 10 frente al conocido parque de Santa Ana en la ciudad de Sancti Spíritus y llevar su carné de identidad, una foto de carné, la certificación original de estudios terminados y su autobiografía. También pueden contactar con los números 58771069 y 59955186 para aclarar cualquier duda relacionada con la convocatoria.

La Escuela Taller Conrado Garau Gayá, fundada a finales del 2020, tiene el objetivo primario de formar profesionales capaces de restaurar y conservar los elementos patrimoniales de la villa. La especialista añadió que los graduados de estos cursos pueden, además, formar parte del claustro de la institución.