En Sancti Spíritus, “Verano con mi gente”

Diversas actividades se realizarán durante la etapa estival en la provincia espirituana

En la presente etapa estival se priorizarán las actividades con enfoque comunitario.

Este 28 de junio inician en todo el país las opciones veraniegas, en medio del difícil contexto electroenergético que atraviesa la isla. Bajo el eslogan “Verano con mi gente”, Sancti Spíritus apostará por espacios para todas las edades y en los propios consejos populares, en los cuales desempeñará un rol protagónico el Movimiento de Artistas Aficionados.

En la primera quincena de julio se desarrollarán los Juegos Deportivos Escolares, con actividades en cada municipio, lo cual permitirá mostrar los resultados del movimiento deportivo.

El sistema institucional de la Cultura ha previsto actividades en Casas de Cultura, museos y bibliotecas, así como talleres de verano en la Escuela de Arte Ernesto Lecuona Casado, de la capital provincial.

La Cruzada Teatral Por los caminos del Che volverá a comunidades intrincadas del territorio, aunque en composición más reducida.

Hasta el momento no se han confirmado la realización de giras de artistas nacionales, ni festejos populares. De manera atípica, la capital provincial vivirá la XXXIV Feria Internacional del Libro durante los últimos días de agosto.

La Unión de Jóvenes Comunistas activará la Red Juvenil Comunitaria, y sus organizaciones y movimientos juveniles, con la especial motivación del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Se habilitarán áreas de baño y el cordón playa trinitario. El Ministerio de Turismo en la provincia mantendrá sus ofertas durante esta etapa, con mayor énfasis en sus productos extrahoteleros. La Empresa de Alojamiento brindará servicios, siempre que el cliente llegue a las instalaciones por sus propios medios.