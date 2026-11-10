Universidad de Sancti Spíritus impulsa el uso ético de la Inteligencia Artificial en la docencia y la investigación

La participación de docentes en el taller efectuado en la UNISS evidenció el interés del claustro por incorporar estos recursos de manera consciente y responsable en sus prácticas cotidianas

Fotos: UNISS.

Con el propósito de sensibilizar y orientar a su claustro sobre el empleo de la Inteligencia Artificial (IA) en la docencia, la investigación y las actividades de postgrado, la Universidad de Sancti Spíritus José Martí desarrolló un taller académico que reunió a profesores de las facultades de Humanidades y Ciencias Pedagógicas.

El encuentro científico, impartido por la Doctora en Ciencias Kolima Peña Calzada, constituyó una aproximación práctica a herramientas como Gemini y Notebook, así como a las múltiples posibilidades que ofrece la IA para la elaboración de proyectos competitivos y el apoyo a distintas tareas académicas.

Durante la jornada, los participantes pudieron conocer de cerca cómo estas tecnologías pueden integrarse de manera efectiva en el quehacer universitario, desde la gestión de información hasta la producción de materiales docentes y científicos.

Uno de los momentos medulares del taller estuvo dedicado al uso ético de estas tecnologías, aspecto que cobra especial relevancia en el contexto académico actual.

En este sentido, se abordó el papel del profesor y del investigador como curadores de los resultados que generan los sistemas de IA, lo que implica una responsabilidad crucial: validar, contextualizar y garantizar la calidad y pertinencia de los contenidos producidos con estas herramientas.

La actividad se inscribe en los esfuerzos de la institución por mantener a su profesorado actualizado en las tendencias tecnológicas que transforman la educación superior a nivel global, al tiempo que se promueve una reflexión crítica sobre sus implicaciones éticas y pedagógicas.

La participación de docentes de ambas facultades evidenció el interés del claustro por incorporar estos recursos de manera consciente y responsable en sus prácticas cotidianas.

Con iniciativas como esta, la Universidad de Sancti Spíritus José Martí reafirma su compromiso con la formación continua de sus profesores y con la innovación educativa, apostando por un uso reflexivo y ético de la Inteligencia Artificial que contribuya a elevar la calidad de la docencia, la investigación y el postgrado en el territorio espirituano.