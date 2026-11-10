Universidad de Sancti Spíritus convoca a nueva edición de Maestría en Dirección

El programa, dirigido a cuadros y reservas de los organismos del territorio, comenzará en noviembre de 2026 y concluirá en marzo de 2029

Foto: Gabriela Estrella Cañizares/ Escambray

La Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) convoca a la dirección de los diferentes organismos del territorio espirituano interesados en formar a sus profesionales en el Programa Académico de Excelencia Maestría en Dirección, en su XII Edición, dirigido a cuadros y reservas, según informó la coordinación del programa.

De acuerdo con la convocatoria a la que Escambray tuvo acceso, el programa comienza en noviembre de 2026 con fecha de terminación en marzo de 2029, y se desarrollará con un claustro de profesores de la Universidad de Sancti Spíritus y de otras instituciones universitarias nacionales y extranjeras que lo conforman, en instalaciones de la propia UNISS.

En esta nueva edición se convoca también de manera particular a directivos y reservas de sectores estratégicos que cumplan los requisitos exigidos por el programa y que estén interesados en realizar estudios de postgrado para perfeccionar sus prácticas administrativas.

El Programa de Maestría en Dirección está concebido para desarrollar profesionales en el ámbito de la gestión y la dirección de empresas y organizaciones en general.

Los conocimientos científico-técnicos y habilidades que proporciona permiten convertir a los egresados en agentes que propicien el aumento sistemático de la capacidad de cambio de la organización donde laboran, en correspondencia con las condiciones que demanda el desarrollo económico y social del país, de manera eficiente, eficaz y competitiva.

Entre las líneas de investigación y temáticas priorizadas para el desarrollo de los trabajos de la maestría figuran la gestión del conocimiento y la innovación, la gestión del desarrollo local, los aspectos sociopsicológicos de la gestión, el emprendimiento y la formación de competencias profesionales, los sistemas de información para la toma de decisiones, el diseño o rediseño de estructuras organizacionales, la gestión económica financiera, la gestión de recursos humanos, la logística de las organizaciones, la gestión de la calidad, el control de gestión, la transversalización del género en la gestión organizacional, los modelos de gestión para nuevos actores económicos y la universidad universalizada y sustentable.

Los aspirantes de las organizaciones del Estado y el gobierno deben ser graduados de nivel superior, ocupar cargo de dirección, reserva o profesor en las organizaciones y sectores definidos de interés para esta edición, y contar con la autorización del centro laboral para cursar estos estudios.

Para las organizaciones no estatales se exige un currículum vitae suficientemente documentado de la trayectoria y experiencia como directivo a cualquier nivel, motivación por cursar el programa, edad, interés que revele para la institución formadora la actividad no estatal que desarrolle el candidato y posibilidades, según el grado de desarrollo de su negocio, de implementar los conocimientos que reciba durante su formación.

Las solicitudes se deben realizar en el plazo del 1ro al 20 de noviembre de 2026 a la Dra.C. María Ofelia Álvarez Abreu, coordinadora del programa de maestría, en el Centro de Estudio de Técnicas Avanzadas de Dirección (CETAD).

Pueden entregarse en la Secretaría docente de la Facultad de Ciencias Técnicas y Económicas, tercer piso del Edificio de la Sede Central de la propia universidad. Para cualquier aclaración es posible contactar al correo electrónico mariao@uniss.edu.cu o comunicarse con la profesora en el 53683589.