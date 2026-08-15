Oposición dominicana denuncia que expulsión de diplomáticos cubanos responde a presiones de Estados Unidos

Hasta el momento, el Gobierno dominicano no ha dado a conocer públicamente las razones que lo llevaron a tomar la decisión, alegando que prefieren mantenerlo bajo estricta discreción

Dirigentes de distintas organizaciones políticas de oposición cuestionaron este jueves la decisión del Gobierno dominicano de disponer el retiro de diplomáticos cubanos.

Dirigentes de distintas organizaciones políticas de oposición cuestionaron este jueves la decisión del Gobierno dominicano de disponer el retiro de diplomáticos cubanos acreditados en el país y coincidieron en atribuir la medida a presiones del Gobierno de Estados Unidos.

Sobre el tema se expresaron Minou Tavárez Mirabal, fundadora de Opción Democrática; Guillermo Moreno, presidente y fundador de Alianza País; y María Teresa Cabrera, presidenta del Frente Amplio, quienes consideraron que la decisión representa un giro preocupante en la política exterior dominicana.

Tavárez Mirabal sostuvo que la medida parece responder a una directriz estadounidense y la vinculó con la participación de República Dominicana en el denominado Escudo de las Américas, iniciativa a la que el Gobierno dominicano se ha integrado. La fundadora de Opción Democrática también cuestionó el momento escogido para anunciar la decisión, al señalar que coincide con el centenario del nacimiento de Fidel Castro, figura histórica de la Revolución Cubana.

De su lado, Guillermo Moreno afirmó que, aunque el comunicado oficial no expone las razones de la medida, considera evidente que esta responde a presiones de Estados Unidos. El dirigente de Alianza País calificó de vergonzosa la decisión y cuestionó que República Dominicana se preste a acciones que, según su valoración, forman parte de la política estadounidense hacia Cuba. Moreno planteó además interrogantes sobre el papel que está desempeñando el Ministerio de Relaciones Exteriores, calificándolo como un «ministerio de colonias» .

En tanto, María Teresa Cabrera consideró igualmente lamentable la expulsión de miembros de la delegación diplomática cubana y sostuvo que, aunque las autoridades dominicanas han aclarado que la decisión no implica una ruptura de las relaciones bilaterales, el alcance de la medida constituye un serio deterioro en los vínculos entre ambos países. Cabrera destacó además los históricos vínculos entre los pueblos dominicano y cubano y reivindicó la solidaridad que Cuba ha mostrado hacia República Dominicana y otros países, al tiempo que reiteró su respaldo al pueblo cubano.

Hasta el momento, el Gobierno dominicano no ha dado a conocer públicamente las razones que lo llevaron a tomar la decisión, alegando que prefieren mantenerlo bajo estricta discreción.