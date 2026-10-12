Ordenan suspender los anuncios promocionales de Trump financiados con dinero de los contribuyentes

La decisión llega después de que, a finales de septiembre de 2026, comenzaran a emitirse spots televisivos financiados con fondos públicos que ensalzaban a Trump, lo que ha provocado críticas tanto de republicanos como de demócratas

Los anuncios muestran a Trump promocionando sus políticas y advirtiendo contra el comunismo y sobre una «batalla final» contra los «globalistas».

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debe cancelar todos los anuncios televisivos que aún queden por emitir y que se hayan pagado con millones de dólares de dinero público para promocionar políticamente su figura. Así lo ha dictaminado una jueza federal, que ha emitido una orden de restricción temporal.

La decisión llega después de que, a finales de septiembre de 2026, comenzaran a emitirse spots televisivos financiados con fondos públicos que ensalzaban a Trump, lo que ha provocado críticas tanto de republicanos como de demócratas.

Los anuncios muestran a Trump promocionando sus políticas y advirtiendo contra el comunismo y sobre una «batalla final» contra los «globalistas». Al final, los spots muestran un aviso que indica que han sido pagados por el Gobierno de Estados Unidos.



¿Qué dijo la jueza?

La jueza federal del distrito de Nueva York Jennifer L. Rochon ha calificado los anuncios de uso ilegal de fondos públicos y dio la razón a una coalición que incluye a Common Cause, una organización de vigilancia independiente y no partidista.



«Los demandados no deberán celebrar, renovar ni ampliar ningún acuerdo que autorice el desarrollo, la creación, la difusión, la contratación de espacios o la emisión de los anuncios impugnados» durante las dos semanas de vigencia de la orden, declaró la jueza.

En un escrito presentado ante el tribunal a última hora del sábado, el Departamento de Justicia argumentaba que la orden de restricción temporal era innecesaria porque «la conducta presuntamente ilícita termina mañana».

Trump dijo hace unos días que consideraba los anuncios «bastante convencionales» y una «promoción positiva de nuestro gran país, Estados Unidos», aunque también señaló que dejarían de financiarse con dinero de los contribuyentes.