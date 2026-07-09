Estados Unidos “aún no ha aprendido que las tácticas de intimidación y las promesas incumplidas ya no quedan impunes», aseguró el presidente del Parlamento iraní y jefe negociador, Mohammad Baqer Qalibaf

Mohammad Baqer Qalibaf.

El presidente del Parlamento iraní y jefe negociador, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmó este jueves que el estrecho de Ormuz solo se reabrirá bajo “acuerdos iraníes”, tras el intercambio de ataques entre Teherán y Washington en Oriente Medio.

En una publicación en la plataforma X, Qalibaf señaló que Estados Unidos “aún no ha aprendido que las tácticas de intimidación y las promesas incumplidas ya no quedan impunes”.

“Que quede claro: si atacan, serán atacados”, advirtió el funcionario iraní.

Sus declaraciones se produjeron después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el miércoles que ordenó nuevos ataques contra Irán y advirtiera de consecuencias “mucho peores” si Teherán continúa agrediendo embarcaciones que transitan por el estrecho de Ormuz.

Según medios estatales iraníes, se escucharon explosiones en varios puntos de la costa sur de Irán, tras el anuncio del Comando Central de Estados Unidos sobre una segunda noche consecutiva de ataques contra la República Islámica.

En los últimos días, al menos tres buques fueron agredidos en incidentes atribuidos a las fuerzas armadas iraníes.

Estados Unidos respondió el martes con ataques a gran escala contra Irán, seguidos de acciones iraníes contra objetivos en Estados del Golfo, que continuaron durante la madrugada de este jueves.

El destino del estrecho de Ormuz se convirtió en uno de los principales puntos de disputa entre Teherán y Washington, después de que Irán cerrara esa vía marítima vital para el suministro mundial de petróleo y gas durante la guerra. En respuesta al cierre, Estados Unidos impuso un bloqueo a los puertos iraníes.

El memorando de entendimiento alcanzado entre ambas partes estipulaba que cada una levantaría sus restricciones en la zona.

El tráfico marítimo comenzó a reanudarse de forma gradual después de que Washington y Teherán firmaran el mes pasado un memorando de entendimiento para poner fin a las hostilidades.