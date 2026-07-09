Irán amenaza con cerrar Ormuz ante un nuevo ataque estadounidense

Teherán está preparado para defender esa estratégica vía marítima y responder con firmeza a cualquier agresión

Bandera iraní en Teherán. (Foto: Internet)

Irán cerrará nuevamente el estrecho de Ormuz y responderá con contundencia ante cualquier nuevo ataque de Estados Unidos, informaron hoy medios de prensa iraníes.

El canal oficial Press TV citó a una fuente de seguridad iraní, según la cual Teherán está preparado para defender esa estratégica vía marítima y responder con firmeza a cualquier agresión.

La fuente afirmó que los acontecimientos de los últimos dos días reforzaron la determinación de Irán y lo llevaron a adoptar una nueva estrategia militar.

Agregó que Teherán actualizó su lista de objetivos y responderá con la misma contundencia ante cualquier ataque.

Asimismo, señaló que, conforme al memorando de entendimiento, el tránsito por el estrecho de Ormuz debe realizarse dentro del marco de los acuerdos establecidos por Irán.

La fuente consideró que el presidente estadounidense, Donald Trump, no obtendrá ningún beneficio de sus recientes declaraciones sobre Irán y sostuvo que Washington perderá las negociaciones.

“Cualquier amenaza recibirá una respuesta contundente. Irán no distingue entre Estados Unidos y sus socios en la región”, advirtió.