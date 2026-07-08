Irán acusa a EE.UU. de graves violaciones del memorando firmado

“La era de la intimidación y el chantaje ha terminado. No cederemos”, escribió el titular del Parlamento inarí

El anuncio marca una nueva escalada que amenaza con ampliar la confrontación entre Teherán y Washington en la región del Golfo. (Foto: PL)

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, acusó este miércoles a Estados Unidos de cometer “graves violaciones” del memorando de entendimiento suscrito con Irán.

En una publicación en la plataforma X, Qalibaf afirmó que esas violaciones incluyen el incumplimiento de los acuerdos relacionados con el estrecho de Ormuz, la amenaza constante de nuevos ataques, la reimposición de sanciones a las exportaciones de petróleo iraní y los recientes bombardeos contra el sur del país.

El titular del Legislativo iraní también señaló como parte de esas violaciones la continua agresión israelí contra el Líbano.

“La era de la intimidación y el chantaje ha terminado. No cederemos”, escribió Qalibaf.

Sus declaraciones se producen después de que el ejército estadounidense lanzara este martes una nueva ola de ataques contra Irán y de que Washington revocara una licencia que permitía a Teherán vender petróleo en los mercados internacionales.

La decisión estadounidense siguió al ataque con misiles contra tres petroleros en el estrecho de Ormuz, en una escalada que aumentó la presión sobre un alto el fuego ya frágil.

El Comando Central de Estados Unidos anunció este miércoles que sus fuerzas completaron una nueva ronda de ataques ofensivos contra Irán, dirigidos a más de 80 objetivos con municiones de precisión.

Según Washington, las acciones respondieron directamente a los recientes ataques iraníes contra buques mercantes que transitaban por el estrecho de Ormuz.

Los ataques son los más recientes de una serie de incidentes que amenazan el alto el fuego alcanzado por Estados Unidos e Irán el mes pasado, el cual detuvo un conflicto iniciado en febrero con bombardeos estadounidenses e israelíes en territorio iraní.

En lo que podría representar un duro golpe para ese acuerdo, Washington decidió el martes retirar una exención clave que permitía a Irán vender petróleo en los mercados internacionales.

Los precios del crudo subieron más de tres por ciento tras el anuncio estadounidense de revocar la licencia de venta.

De acuerdo con el entendimiento provisional alcanzado entre Washington y Teherán el mes pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el 22 de junio una licencia general que autorizaba la venta de crudo, productos petroquímicos y derivados del petróleo iraníes hasta el 21 de agosto.

Sin embargo, al revocar la licencia el martes, Washington concedió a Irán plazo hasta el 17 de julio para concluir cualquier transacción pendiente.