Oscar Alfonso Sosa, Premio Provincial de Periodismo por la obra de la vida

El jurado, que también definió los galardonados por la labor integral durante el año 2025 en el territorio, reconoció el desempeño del periodista y fotorreportero espirituano durante 35 años de ejercicio profesional

Actualmente Oscar Alfonso se desempeña como fotorreportero de la ACN en Sancti Spíritus.

Con más de 35 años de labor en medios de prensa espirituanos y nacionales, el actual fotorreportero de la Agencia Cubana de Noticias Oscar Alfonso Sosa mereció el Premio Provincial Tomás Álvarez de los Ríos por la obra de la vida que confiere la Unión de Periodistas en Sancti Spíritus.

De acuerdo con el fallo del jurado difundido este miércoles, Alfonso Sosa se hizo acreedor del alto reconocimiento por su sostenida labor periodística, iniciada en 1990 en Radio Sancti Spíritus, medio desde donde asumió la corresponsalía en el municipio de Yaguajay, previo a la fundación de la planta de ese norteño territorio.

Con posterioridad, laboró a partir de 1999 en el periódico Escambray hasta que en el 2002 se traslada para la corresponsalía espirituana de la Agencia Cubana de Noticias como fotorreportero, donde se mantiene hasta el momento sin dejar de ejercer como periodista, profesión de la que se graduó en la Universidad de Oriente.

El jurado tomó en consideración los premios y reconocimientos alcanzados por el distinguido a su paso por cada uno de estos órganos, con los que ha mantenido una colaboración sistemática que dota de un carácter multimedial su desempeño profesional, lo que le ha valido para merecer la distinción Félix Elmuza, formar parte desde 1999 del Ejecutivo Provincial de la Upec, figurar entre los delegados al Séptimo Congreso de esta organización y ser, además, uno de los promotores principales de los torneos de softbol de la prensa.

En esta propia jornada, se dieron a conocer los premios provinciales por la obra del año 2025, que recayeron en Lisandra Gómez Guerra en radio y periodismo audiovisual, Elsa Ramos Ramírez en prensa escrita, José Alberto Rodríguez Ávila en gráfico y Yosdany Morejón Ortega en digital. Se confirieron, además, menciones a Dayana Marrero Molina en audiovisual, Arelys García Acosta en prensa escrita y Alien Fernández Martínez en gráfico.

Todos estos reconocimientos serán entregados como parte de las actividades de la provincia por el Día de la Prensa Cubana, que se celebra cada 14 de marzo en ocasión del aniversario de la fundación por José Martí del periódico Patria en 1892.