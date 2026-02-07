Otra madrugada muy fría en Cuba con 19 localidades por debajo de los 10 grados (+tabla)

En la ciudad de Sancti Spíritus y El Jíbaro se reportaron 9. 0 y 9.5 grados Celsius, respectivamente

En la cabecera provincial de Sancti Spíritus los termómetros bajaron a 9.0 grados. (Foto: Adriana Alfonso Martín/ Escambray)

Una masa de aire muy frío de origen continental mantiene condiciones invernales sobre todo el territorio nacional. Durante la noche y madrugada recientes, este fenómeno se combinó con la escasa nubosidad y la debilidad de los vientos, factores que favorecieron un marcado y rápido descenso de las temperaturas, especialmente en las regiones interiores y montañosas del país.

La madrugada resultó notablemente fría en localidades del interior, donde se registraron 19 estaciones con valores inferiores a los 10 grados Celsius.

En el resto de los territorios, las mínimas oscilaron entre 10 y 13 grados, siendo ligeramente superiores en las áreas costeras debido a la influencia moderadora del mar.

El evento más significativo ocurrió en la estación meteorológica de Pinares de Mayarí, en la provincia de Holguín, donde el termómetro descendió hasta los 4.0 grados Celsius. Este valor no solo constituye un nuevo récord de temperatura mínima absoluta para dicha estación, sino que también se erige como un nuevo récord mínimo para toda la provincia de Holguín en el mes de febrero, destacando la intensidad del episodio frío.

De acuerdo con el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, este sábado se espera una tarde ligeramente invernal, con temperaturas máximas que alcanzarán valores entre los 22 y 25 grados Celsius. El cielo se mantendrá predominantemente despejado.

En la noche, las condiciones volverán a ser frías durante la próxima noche, con temperaturas mínimas pronosticadas entre 14 y 17 grados Celsius. Se recomienda a la población, especialmente en provincias del interior y oriente, tomar las medidas pertinentes para protegerse del frío.