Peloteros espirituanos marcan paso en la liga italiana

Grandales acumula 11 limpias permitidas en 33 entradas para efectividad de 3.00 PCL y 47 ponches.

Un buen desempeño han registrado hasta ahora los peloteros espirituanos insertados en la liga italiana de béisbol.

Tras arrancar con dos fracasos, José Isaías Grandales Rodríguez enderezó su actuación en el box del Club Junior Alpina Baseball Softball y en la última presentación consiguió su segundo éxito de la justa ante el mejor equipo de su circuito: Verona.

Grandales ganó 2-1 y así le encajó al equipo contrario la primera derrota de la temporada en un juego en el que recetó 13 ponches en nueve entradas de actuación, con solo cinco hits permitidos y tres boletos.

Así, dio un viraje significativo a su accionar, sobre todo en su debut, cuando fue bateado y perdió. Pero nada lo amilanó. Tras el mal momento, salió al terreno y, aunque perdió 2-3 en su próxima salida, permitió solo tres carreras. Después disfrutó de su primer triunfo, no solo de la liga italiana, sino en la arena internacional.

“Me he basado más en los rompientes que en la recta porque aquí los bateadores le pegan bien. También me he enfocado en que Osmani me ayude más desde el banco, hemos estudiado a los contrarios con las estadísticas. Muy contento con las dos victorias, mi familia está feliz y la afición de Sancti Spíritus, que sé que me está siguiendo, también, así como el equipo”.

Grandales acumula 11 limpias permitidas en 33 entradas para efectividad de 3.00 PCL y 47 ponches, que lo ubican como el quinto hombre en ese departamento en toda la liga italiana, la cual suma 23 equipos: 12 en la llamada liga Serie de Oro y 11 en la de Plata, donde juegan los cubanos.

Para corregir sus errores iniciales tiene bien cerca a su coterráneo Osmani González Quesada, entrenador principal de pitcheo en el mismo equipo. “Grandales ha mejorado ostensiblemente —reafirma Osmani—; cuando empezó tiraba mucha recta y aquí es muy difícil pasar a los bateadores solo con rectas. La primera salida no fue mala del todo, pero debió haber ganado un partido en el que hicimos 13 carreras, estuvo ganando 9-5, le hicieron siete errores, pero sí le batearon; en el segundo le fue un poco mejor, a partir de ahí me pidió que le llevara el pitcheo desde el dugout. Ya lo hicimos así en su última salida, lanzó tremendo juego, llegó hasta las 93 millas”.

Comenta que las victorias de Grandales, dos de las cuatro que acumula el club, “valen oro porque siempre tiene que lanzar contra los mejores contratados extranjeros, al pitcher que le ganó en este último juego estuvo en doble A, es venezolano y tira 95 millas. Este, además, es un equipo joven, de los de atrás, y creo que de manera general está muy enfocado en la competencia”.

El trinitario Rodolexis Moreno le ha tomado bien el pulso al béisbol italiano.

En tanto, muy bien le han ido las cosas a Rodolexis Moreno Gonzáles, con traje del club Crocetta A.S.D. Baseball. Tal como lo ha hecho en Cuba en nueve temporadas, el trinitario le ha tomado bien el pulso al béisbol italiano.

En ocho juegos ha conectado 14 hits en 62 veces al bate, de ellos un doble y un triple. Compila para 438, con cinco impulsadas, slugging de 531, OBP 472 y OPS de 1003, con dos bases robadas.

“Todo me ha ido muy bien. La verdad es que ya me he ido adaptando y trato de salir al terreno todos los días a dar lo mejor de mí, entreno fuerte y hago lo que he aprendido a hacer allá en Cuba, my enfocado en lo que estoy haciendo y tratando de ayudar al equipo en todo lo que pueda”.

Este fin de semana los espirituanos irán a su quinta subserie y completarán la primera decena de partidos de los 42 que comprende la fase clasificatoria.