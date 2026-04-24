Papa León XIV llamó a promover una nueva actitud y cultura de paz

“Quisiera animar a todos a esforzarse por encontrar respuestas que surjan de una cultura de paz, no de odio y división”, expresó el pontífice a los periodistas que lo acompañaron

El Santo Padre resaltó que quienes saquean los recursos de la tierra “suelen invertir gran parte de las ganancias en armas, en un espiral de desestabilización y muerte sin fin”. (Foto: PL)

El papa León XIV expresó, a su regreso del viaje apostólico de 11 días por naciones africanas, la necesidad de promover una nueva actitud y una cultura de paz, señala hoy un reporte.

“Quisiera animar a todos a esforzarse por encontrar respuestas que surjan de una cultura de paz, no de odio y división”, expresó el pontífice a los periodistas que lo acompañaron en el avión que lo trasladó la víspera a Roma, tras concluir su visita a Guinea Ecuatorial, destaca una nota del diario Vatican News “A menudo, cuando evaluamos ciertas situaciones, la respuesta inmediata es que necesitamos intervenir con violencia, con la guerra, atacando”, dijo el Obispo de Roma, y lamentó que “lo que hemos visto es que han muerto muchísimas personas inocentes”.

“Como Iglesia, como pastor, no puedo estar a favor de la guerra”, aseveró en respuesta a una pregunta sobre sus pronunciamientos en el encuentro por la paz que tuvo lugar el pasado 16 de abril en Bamenda, Camerún, donde denunció que “el mundo está siendo destruido por unos pocos dominadores”.

Sobre la guerra contra Irán, desatada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, el Santo Padre afirmó que como consecuencia de la misma “se ha creado esta situación caótica, crítica para la economía mundial”, pero también hay toda una población de personas inocentes que sufren esta guerra.

En tal sentido expresó que “quisiera alentar la continuación del diálogo por la paz, que las partes se esfuercen al máximo por promover la paz, eliminar la amenaza de guerra y que se respete el derecho internacional”, pues “es fundamental proteger a los inocentes, algo que no ha ocurrido en varios lugares”.

“¡Trabajemos juntos por la paz!, conminó una semana antes en Bamenda, Camerún, país que visitó en su segunda escala del viaje apostólico iniciado en Argelia el pasado 13 de abril, y que también incluyó a Angola, además de a Guinea Ecuatorial, como última escala.

En ese encuentro por la paz, el líder de la Iglesia católica significó que “¡ay de quienes doblegan las religiones y el mismo nombre de Dios a sus propios intereses militares, económicos y políticos, arrastrando lo que es santo hacia lo más sucio y tenebroso!”.

“Los señores de la guerra fingen no saber que basta un instante para destruir. Disimulan no ver que se necesitan miles de millones de dólares para matar y devastar, y que no se encuentran los recursos necesarios para sanar, educar y levantar”, expuso en esa ocasión.

Resaltó en esa ocasión que quienes saquean los recursos de la tierra “suelen invertir gran parte de las ganancias en armas, en un espiral de desestabilización y muerte sin fin”.

Durante su viaje de regreso al Vaticano, el papa León XIV expuso entonces en el avión ante los periodistas que “quisiera animar a todos a esforzarse por encontrar respuestas que surjan de una cultura de paz, no de odio y división”.