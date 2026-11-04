Para el 10 de noviembre se prevé la entrada del primer frente frío de la temporada

Según el Instituto de Mteorología, estas condiciones deben producirse durante la tarde o primeras horas de la noche del día 10 ocasionando un cambio de tiempo gradual, primero en la región occidental y luego en el resto del país

Foto: Vicente Brito.

El Instituto de Meteorología de Cuba informó este miércoles que los modelos de pronósticos sugieren la formación de un área de bajas presiones en el golfo de México el día 9 de Noviembre.

A partir de este sistema se gestará un frente frío que transitará al este sobre aguas del propio golfo.

De mantenerse esta configuración el primer frente frio de la Temporada Invernal 2026 – 2027 estaría arribando al occidente del país durante la tarde o primeras horas de la noche del día 10 ocasionando un cambio de tiempo gradual, primero en la región occidental y luego en el resto del país a medida que se desplazase al este.