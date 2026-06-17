Parlamento cubano realizará sesión extraordinaria este jueves

La sesión se desarrollará este jueves a las dos de la tarde. (Foto: PL).

El Consejo de Estado de la República de Cuba convocó este martes a la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) en su X Legislatura, para el 18 de junio a las 2 p. m.

La convocatoria, suscrita por Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, se realizó con motivo de evaluar las “Propuestas de Transformaciones Económicas y Sociales”.

Comuníquese a los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, y a cuantas personas naturales y jurídicas corresponda, refirió Lazo Hernández en el Acuerdo 599-X/2026 del Consejo de Estado, publicado este martes en la Gaceta Oficial.