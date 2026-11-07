Pedro Sánchez: «España no se gobierna desde Washington o Buenos Aires»

«Daremos un paso adelante para derrotar a la ultraderecha y también a la derecha aquí», instó.

«España se gobierna desde España, no desde Washington, Buenos Aires o Tel Aviv».

El presidente Pedro Sánchez relanza su campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre —suspendidas por la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) el 28 de octubre— con un mitin esta noche en Valencia, ante más de 2.500 personas, decidido a dar un vuelco a los resultados electorales.



El líder socialista se inspira en la reciente victoria de Lula en Brasil y el éxito de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, con la esperanza de que esta ola se extienda al otro lado del Atlántico.



«Vimos lo que pasó en Brasil y hace unos días en Estados Unidos. Si España resistió y avanzó durante lo peor de la ola de ultraderecha, el 29 de noviembre no daremos un paso atrás. Daremos un paso adelante para derrotar a la ultraderecha y también a la derecha aquí», instó.



En el primer acto público tras el accidente ferroviario que causó 69 muertos y más de cien heridos, Sánchez defendió la gestión del gobierno y la responsabilidad política asumida con la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente.



«Abordamos la situación con absoluta transparencia», afirmó, acusando al Partido Popular y a Vox de criticarlo antes y después de su renuncia.



«La lección que debemos aprender es que los servicios públicos importan», señaló, recordando «los 15 años que se tardó en recuperarse de los recortes a la inversión ferroviaria» durante el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy.



«Los recortes y las medidas drásticas no son la solución», reiteró Sánchez, refiriéndose al presidente argentino Javier Milei, aliado del líder de Vox, Santiago Abascal.



Y volvió a prometer que, si obtiene la mayoría suficiente, se reconocerá el derecho al aborto en la Constitución, así como la revaluación de las pensiones en función de la inflación.