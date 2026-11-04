Escritora catalana Cristina Fernández Cubas, Premio Cervantes 2026

La escritora recibe así el máximo galardón de las letras hispanoamericanas, dotado con 125 000 euros y que se entrega cada año en la ciudad de Alcalá de Henares

La escritora Cristina Fernández Cubas en una imagen de archivo.

El ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, ha anunciado este martes que el Premio Cervantes 2026 recae en la escritora y periodista catalana Cristina Fernández Cubas. Se trata del máximo galardón literario de las letras hispanoamericanas y está dotado con 125 000 euros. Como cada año, el premio se entregará el próximo 23 de abril en la ciudad de Alcalá de Henares, lugar de nacimiento de Miguel de Cervantes.

De Fernández Cubas, el ministro ha alabado «la originalidad, la excelencia, la coherencia de una obra que ha renovado el cuento contemporáneo y transformado la literatura fantástica en español».

«Su solida trayectoria ha contribuido decisivamente a revalorizar el relato breve reivindicándolo con una forma de expresión autónoma capaz de alcanzar la máxima intensidad estética y existencial», ha asegurado Urtasun.

Premio Nacional de la Crítica y Premio Nacional de Narrativa en 2016 por La Habitación de Nona, en 2023 se alzó también con el Premio Nacional de las Letras Españolas y en 2026 con el Albert Camus, como «heredera del espíritu» del Nobel de Literatura francés. Estos son algunos de los numerosos galardones que ha recibido a lo largo de su trayectoria.

En 1980, su conjunto de relatos Mi hermana Elba obtuvo gran éxito de crítica y público, y más tarde publicó Los altillos de Brumal y El ángulo del horror. Le siguieron en los 90 títulos como Con Agatha en Estambul (1994) y En el hemisferio sur (1998). En novela, publicó El año de gracia (1985) y una década después, El columpio.

Fernández Cubas también cultivó géneros como el teatro con la obra Hermanas de sangre (1998) o el ensayo, con Emilia Pardo Bazán, sobre la escritora gallega; y Cosas que ya no existen (2001).

El Cervantes premió el año pasado al escritor mexicano Gonzalo Celorio y el anterior al español Álvaro Pombo. Anteriormente, recayó sobre Luis Mateo Díez (2023), el venezolano Rafael Cadenas (2022), la autora uruguaya Cristina Peri Rossi (2021), dos escritores españoles consecutivamente -Francisco Brines (2020) y Joan Margarit (2019)- y dos latinoamericanos -la uruguaya Ida Vitale (2018) y el nicaragüense Sergio Ramírez (2017)-, rompiendo la habitual alternancia del premio.

El palmarés de los últimos años se completa con los nombres de Eduardo Mendoza (2016), Fernando del Paso (2015), Juan Goytisolo (2014), Elena Poniatowska (2013), José Manuel Caballero Bonald (2012) y Nicanor Parra (2011), entre otros.

En 1976, Jorge Guillén, una de las máximas figuras de la Generación del 27, recibió el primero de estos galardones y, desde entonces, se han sucedido otros 51 premiados. Únicamente en 1979 hubo dos ganadores, al concederse ex aequo a Gerardo Diego y Jorge Luis Borges.

Por Cuba han recibido el premio el narrador y ensayista Alejo Carpentier (1977), la poeta Dulce María Loynaz (1992) y el también narrador Guillermo Cabrera Infante (1997), además de las nominaciones de Fina García Marruz (2013) y María Elena Llana (2026).