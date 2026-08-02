Perú: Accidente de avioneta en Nazca deja 13 fallecidos

La nave accidentada partió de la ciudad de Pisco para volar sobre los enormes geoglifos ubicados en el desierto de esa jurisdicción

Integrantes de los Bomberos de Nazca y autoridades competentres acordonaron el lugar donde se estrelló e incendió la aeronave.

Un trágico accidente aéreo cobró la vida de 13 personas este sábado en la provincia peruana de Nazca, departamento de Ica al sur de Perú, luego de que una avioneta de la empresa Aerodiana se estrellara en la zona de Pueblo Viejo, cuando regresaba de un sobrevuelo turístico.

La municipalidad provincial de Nazca informó en un comunicado que la nave accidentada partió de la ciudad de Pisco para volar sobre los enormes geoglifos ubicados en el desierto de esa jurisdicción. Las autoridades locales confirmaron que entre las víctimas se encuentran tanto tripulantes locales como ciudadanos extranjeros que realizaban el avistamiento de las Líneas de Nazca.

El comunicado agregó que desde que se tomó conocimiento de la emergencia, la municipalidad provincial de Nazca brindó el apoyo correspondiente en las labores de atención y respuesta. Unidades de bomberos, la Policía Nacional del Perú y personal médico se desplegaron rápidamente en la zona del siniestro para las labores de rescate y resguardo del patrimonio histórico.

Un portavoz de la Policía Nacional confirmó a los medios, en la zona del accidente, que las víctimas son 11 pasajeros, el piloto y un copiloto o guía, que partieron desde el terminal aéreo de Pisco y se dirigieron, después del mediodía local, a sobrevolar las Líneas de Nazca. La nave aparentemente había completado el sobrevuelo y se acercaba al aeropuerto de Nazca cuando perdió comunicación con la torre de control.