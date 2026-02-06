Pese a recrudecimiento del bloqueo, no habrá apagón cultural en Cuba

«Así como hubo una respuesta extraordinaria de nuestros creadores durante la COVID, la habrá en un momento como este», subrayó el ministro cubano de Cultura, Alpidio Alonso

La programación cultural tendrá como centro a las comunidades.

El ministro cubano de Cultura, Alpidio Alonso, aseguró este viernes que no habrá apagón cultural en el país pese a las más recientes medidas de recrudecimiento del bloqueo anunciadas por el gobierno estadounidense.

Ante las nuevas restricciones que enfrenta la nación, el titular informó a la televisión nacional que la programación cultural tendrá como centro a las comunidades, lo cual permitirá a los cubanos no privarse en tiempos difíciles del disfrute del arte.

«La vida cultural, el trabajo de las instituciones culturales, el trabajo de creación y promoción del arte, el trabajo de nuestros artistas, de las organizaciones de creadores, no se detiene, no se paraliza. Y vamos nosotros a migrar buena parte de ese trabajo, vamos a irnos hacia las comunidades, hacia los escenarios cercanos a la zona de residencia de nuestros artistas», expresó.

Según Alonso, tal medida permitirá que la comunidad pueda disfrutar del trabajo de los artistas y de las instituciones de la cultura cubana enclavadas en las comunidades.

«Esa es la estrategia del Ministerio de Cultura. Es decir, no puede haber apagón cultural. Así como hubo una respuesta extraordinaria de nuestros creadores durante la COVID, la habrá en un momento como este», subrayó.

Asimismo, llamó en declaraciones al Sistema Informativo de la Televisión Cubana, a desatar la creatividad de los escritores, artistas e instituciones .

El Ministerio de Cultura también informó que los 37 centros de enseñanza artística del país y la Universidad de las Artes continúan el curso escolar con un rediseño de horarios y frecuencias.

Informó que se desconcentrarán las matrículas hacia los municipios para que los alumnos se inserten en las escuelas de formación general de los territorios.

Reiteró además que ante la compleja situación que vive el país, generada por el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos, se reanudarán las programaciones y las instituciones, junto a los artistas, acompañarán al pueblo para no detener la vida cultural del país.