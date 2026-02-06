Play Off: Industriales alcanza a los Cocodrilos y Artemisa marca ante los Leñadores

Industriales y Artemisa festejaron éxitos este viernes ante Matanzas y Las Tunas, respectivamente, en la continuación de las semifinales de la 64 edición de la Serie Nacional del béisbol cubano.

Como locales, los Leones superaron 6-3 a los Cocodrilos para igualar el duelo a dos triunfos por bando, en tanto que los Cazadores doblegaron 4-2 a los Leñadores y marcaron en el casillero del triunfo tras dos descalabros.

En el estadio Latinoamericano, los dirigidos por Guillermo Carmona alcanzaron su segunda victoria al hilo, apoyados en el trabajo monticular de Raymond Figueredo y Juan Xavier Peñalver, y cuadrangular de Yasmani Tomás.

Figueredo lanzó seis capítulos completos a ritmo de cuatro hits, dos carreras permitidas, tres ponches, una base por bolas y un pelotazo, para una apertura de calidad.

De relevo, Rafael Perdomo aceptó una anotación en un inning y dos tercios de actuación y Peñalver se apuntó el salvado en una entrada y un tercio.

A la ofensiva, el designado Tomás bateó de 4-2 con jonrón en solitario y el antesalista Yasser Julio González conectó de 3-2 con un doble, mientras que el receptor Pedro Roque despachó un imparable y remolcó dos compañeros.

En el 26 de Julio, los artemiseños remontaron dos y desde la lomita contaron con el protagonismo de Yunieski García, quien frenó la ofensiva de los tuneros en siete innings, y de los relevistas Israel Sánchez, y José Ángel García, para colocar 2-1 el play off frente a los vigentes campeones.

Por los Cazadores, el receptor Andy Cosme y Antony Sánchez impulsaron dos carreras cada uno y resaltaron al bate.

Este sábado, Industriales y Matanzas disputarán el quinto encuentro en el Coloso del Cerro; mientras, Artemisa saldrá al terreno en busca de igualar la semifinal contra Las Tunas.