Pocas lluvias y algún frío pintaron diciembre en Sancti Spíritus

El último mes del año se distinguió por ser poco lluvioso, mientras que los termómetros registraron anomalías negativas en todas las estaciones

Los mayores acumulados de precipitaciones se registraron en Yaguajay (159 por ciento de su media histórica). (Foto: Luis Francisco Jacomino)

El último mes del año 2025 en Sancti Spíritus se distinguió desde el punto de vista de la pluviosidad por ser poco lluvioso: según los datos preliminares de Recursos Hidráulicos en el territorio, el acumulado solo sumó aquí 22.3 milímetros, cifra que representa el 88 por ciento de la norma.

Según el resumen elaborado por el Grupo de Pronósticos del Centro Meteorológico Provincial, de los 31 días del mes prevalecieron las jornadas sin lluvias reportadas o con precipitaciones aisladas.

Por territorios, los mayores acumulados se registraron en Yaguajay (159 por ciento de su media histórica) y Fomento (106 por ciento). En el otro extremo, los municipios menos beneficiados resultaron Cabaiguán, Sancti-Spíritus, La Sierpe, Taguasco y Trinidad, donde cayó entre el 33 y el 66 por ciento de sus respetivas medias históricas.

Los mayores totales de precipitaciones en 24 horas se registraron el día 15 en Centeno, donde sumaron 295 milímetros; en Seibabo, 226 milímetros; Yaguajay, 150 milímetros; y Aridanes, 123.7 milímetros.

En cuanto a la variable meteorológica de las temperaturas, mantuvieron un comportamiento por debajo de la norma, ya que presentaron anomalías negativas en todas las estaciones.

En este sentido, las más significativas resultaron la temperatura máxima media de la Estación Topes de Collantes con -4.0 grados Celsius, El Jíbaro con -3.7 ºC y Sancti Spíritus -3.5 ºC. En cuanto a la temperatura mínima media, llamaron la atención las de la Estación Sancti-Spíritus y El Jíbaro con -3.5 ºC y -3.4 ºC, respectivamente.

“Desde el punto de vista meteorológico, lo más significativo fue que prevaleció la influencia anticiclónica migratoria y la llegada del frente frío número cuatro de la temporada, que entró a la provincia en la madrugada del día 31, sin la ocurrencia de lluvias y provocando un descenso de las temperaturas mínimas en la madrugada entre los 15 y 16 º C”, concluyó el resumen del Grupo de Pronósticos.