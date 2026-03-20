Visiones le sigue la pista a la instalación de sistemas solares en gabinetes telefónicos. Igualmente, a la APK Urbano, que permitirá rastrear a los ecomóviles y visualiza la nueva medida implementada en Cuba para la atención de las personas adultas mayores por el sector no estatal.
VisionEs
Por la ruta del sol
Interesantes temas relacionados con la transición hacia fuentes renovables de energía se amplían en este noticiero
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