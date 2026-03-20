VisionEs

Por la ruta del sol

Interesantes temas relacionados con la transición hacia fuentes renovables de energía se amplían en este noticiero

Audiovisuales Escambray

20 marzo, 2026 - 5:40am

Visiones le sigue la pista a la instalación de sistemas solares en gabinetes telefónicos. Igualmente, a la APK Urbano, que permitirá rastrear a los ecomóviles y visualiza la nueva medida implementada en Cuba para la atención de las personas adultas mayores por el sector no estatal.

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