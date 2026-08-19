OMS mantiene emergencia internacional por brote de ébola en República Democrática del Congo

La OMS afirmó que el brote, declarado por las autoridades de la RD Congo el 15 de mayo, ya es el mayor de este tipo jamás registrado y el segundo mayor brote de ébola a nivel mundial

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que el brote estaba «lejos de estar bajo control».

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió el martes que el brote de ébola en la República Democrática del Congo aún dista mucho de estar bajo control. Según cifras de de la Oficina regional de la OMS para África hasta el 16 de agosto, el país había reportado 5.021 casos confirmados en 55 zonas sanitarias de seis provincias, con una tasa de letalidad del 47,4 %.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que el brote estaba «lejos de estar bajo control» y que había tomado una ventaja considerable sobre los esfuerzos de respuesta. Además, advirtió sobre un alto riesgo de mayor propagación dentro del país e internacionalmente.

Tedros hizo estas declaraciones en la inauguración de una reunión del comité de emergencia de la OMS, convocado para revisar el brote, que la agencia declaró emergencia de salud pública de importancia internacional el 17 de mayo.

La OMS afirmó que el brote, declarado por las autoridades de la RD Congo el 15 de mayo, ya es el mayor de este tipo jamás registrado y el segundo mayor brote de ébola a nivel mundial, mientras que la transmisión sigue siendo intensa y aún no ha entrado en una fase de descenso clara.

Tedros hizo estas declaraciones en la inauguración de una reunión del comité de emergencia de la OMS, convocado para revisar el brote, que la agencia declaró emergencia de salud pública de importancia internacional el 17 de mayo.

La OMS afirmó que el brote, declarado por las autoridades de la RD Congo el 15 de mayo, ya es el mayor de este tipo jamás registrado y el segundo mayor brote de ébola a nivel mundial, mientras que la transmisión sigue siendo intensa y aún no ha entrado en una fase de descenso clara.

El ébola, que se transmite por contacto con fluidos corporales y provoca fiebre hemorrágica, ha causado más de 15.000 muertes en África durante los últimos 50 años. Aunque actualmente no existe ninguna vacuna ni tratamiento específico aprobado contra el virus Bundibugyo, hay varias iniciativas en desarrollo, entre ellas dos vacunas que están siendo testadas en seres humanos, con la esperanza de contener la epidemia.