Por siempre Ramiro en la Plaza del Che

En Santa Clara tuvo lugar la ceremonia de honores militares e inhumación de los restos mortales del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez

Este jueves, tres salvas de fusilería, avisaron a Santa Clara que el Comandante Ramiro Valdés Menéndez está aquí, ahora es la Patria en sus raíces profundas.

Entre el Museo y el Memorial del Complejo Escultórico Comandante Ernesto Che Guevara tuvo lugar este jueves la ceremonia de honores militares e inhumación de los restos mortales del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, quien cumple así su última voluntad de descansar junto al Guerrillero Heroico y sus compañeros del Frente Las Villas.

«Ramiro estará en el Mausoleo dedicado a los bravos combatientes del frente guerrillero de Las Villas. Ramiro era un hombre de silencio, que todos los días de su vida reivindicaba el pensamiento martiano haciendo. La vida ejemplar de Ramiro Valdés nos enseña que la Revolución se hace con humildad y con la fe inquebrantable en la victoria. Gracias por la entrega, la consagración y el ejemplo, querido Ramiro. ¡Hasta la victoria siempre!», expresó el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez al pronunciar las palabras centrales del sentido tributo.

Mientras, la urna era trasladada hasta el armón, acompañada por las medallas de Héroe de la República de Cuba y Héroe del Trabajo, junto a otras de las tantas distinciones merecidas en su fértil vida; la melodía Hasta Pronto —la misma que se usó con la llegada de los restos del Che—, y la bandera cubana que el propio Ramiro utilizó para trasladar los restos del Guerrillero Heroico desde Bolivia hasta Santa Clara, acompañaron el solemne recorrido.

La Unidad de Ceremonia de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior se trasladó en un paso marcial hacia el Mausoleo Frente Las Villas, mientras se escuchaba El Invasor, pieza que evoca la epopeya de la Columna No. 8 Ciro Redondo, de la cual Ramiro fue segundo jefe bajo el mando del Che en la liberación de Santa Clara.







Ramiro estará en el nicho uno, fila uno del Bloque de la Vanguardia, a la derecha de la llama eterna que él mismo encendió en la inauguración del Mausoleo el 8 de octubre de 2009.

El Comandante de la Revolución ocupa un nicho igual al de todos sus compañeros; cuando venía a las inhumaciones, siempre indicaba que ese era su lugar. No hay distinciones. Está como uno más, sencillo, es la enseñanza del Apóstol y de Fidel, toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz, recordaba Reday René Armas Álvarez, director del Complejo Escultórico.

Cinco ofrendas florales fueron depositadas en nombre del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder al frente de la Revolución cubana, del Oresidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, de los familiares del Comandante, de la Asociación de Combatientes y del pueblo; una representación de ese pueblo estuvo hoy en la Plaza, dando el último adiós a uno de sus hijos ilustres, que ayudó en la liberación del centro de la isla; al amigo que jamás olvidó a sus compañeros de sudor, de sangre y sacrificios, al hombre que solía llegar al Memorial al atardecer, de noche o con los primeros rayos del sol, según su ritmo de trabajo, pero que nunca dejó de venir. «Él recordaba que siempre había traído a sus compañeros y que los seguiría trayendo. Hoy nosotros venimos con él, porque esa presencia es indiscutible y sigue marcando el paso de su guerrilla», afirmó.

Este jueves, tres salvas de fusilería, avisaron a Santa Clara que el Comandante Ramiro Valdés Menéndez está aquí, ahora es la Patria en sus raíces profundas.

Junto a Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, acompañaron, además, el hasta siempre los miembros del Buró Político Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado; Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores; Gladys Martínez Verdecia, primera secretaria del Comité Provincial del Partido en Artemisa; así como el Comandante del Ejército Rebelde José Ramón Machado Ventura, miembros del secretariado del Comité Central del PCC, y las autoridades políticas y gubernamentales de esta central geografía.