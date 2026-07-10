Sancti Spíritus celebró el séptimo aniversario del Consejo Electoral Nacional

La ocasión fue propicia para reconocer a los Consejos Electorales Municipales con favorables resultados en la etapa. También el órgano provincial recibió la condición de Colectivo Distinguido del país

La ocasión fue propicia para reconocer la destacada labor de los Consejos Electorales Municipales. (Fotos: Reidel Gallo/ Escambray)

En el marco de las actividades de homenaje por el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, la familia electoral de Sancti Spíritus celebró el séptimo aniversario de la constitución del Consejo Electoral Nacional (CEN) el 13 de julio de 2019.

En el acto fueron reconocidos los Consejos Electorales Municipales por su destacada labor durante la etapa, al actuar con total transparencia, imparcialidad y legalidad durante el desarrollo de los procesos electorales que fueron convocados por el país y en el territorio.

Asimismo, el Sindicato de los Trabajadores de la Administración Pública le otorgó la condición de Colectivo Distinguido Nacional al Consejo Electoral Provincial (CEP), a partir de su significativo aporte en el desarrollo de cada proceso electoral en defensa de la democracia socialista, distinción que se une a la de provincia de referencia en la comunicación institucional y Vanguardia dentro de las estructuras de su tipo en Cuba.

El Consejo Electoral Provincial recibió la condición de Colectivo Distinguido a nivel nacional.

Previo al encuentro, los trabajadores del CEP depositaron ofrendas florales a José Martí y al Mayor General Serafín Sánchez Valdivia en los bustos ubicados en el parque central de la ciudad cabecera. También realizaron un recorrido por la emblemática Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena, lugar donde, desde el balcón de esa institución, Fidel se dirigió por primera vez a los espirituanos durante el paso de la Caravana de la Libertad el 6 de enero de 1959.

Previo al encuentro, los participantes depositaron ofrendas florales a Serafín Sánchez y José Martí.

En las palabras centrales, Neisa Muro Ríos, presidenta del CEP en Sancti Spíritus, resaltó la labor desarrollada por todas las autoridades electorales, vocales, supervisores, colaboradores, pioneros y personal de apoyo para que el órgano figurara entre los más destacados del país.

Ponderó la condición de destacado en las áreas de Comunicación Institucional, Informática, Supervisión, Economía y la administrativa, y agradeció a las organizaciones políticas, gubernamentales y de masas por el apoyo brindado durante este período para el feliz desarrollo de los diferentes procesos, entre ellos, los materializados para cubrir cargos vacantes de delegados a las asambleas municipales del Poder Popular y el de estudio de las 640 circunscripciones con que cuenta la provincia.

La ocasión fue propicia, además, para la entrega de un reconocimiento, a nombre de la dirección del CEP y de todas sus autoridades electorales, al Gobierno, el Partido y la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), por su importante rol desempeñado dentro del sistema electoral.

También se ponderó la labor desplegada por los vocales provinciales del órgano.

Con anterioridad, los ocho Consejos Electorales Municipales venían desarrollando numerosas actividades, entre las que sobresalen intercambios sobre el sistema electoral cubano en centros laborales y estudiantiles, presentación del libro Garantes de la Democracia Socialista —volumen que recoge cerca de 20 historias de vida de autoridades electorales con una destacada trayectoria—, capacitación y estimulación a aquellas personas con resultados favorables en su labor electoral y jornadas de limpieza y embellecimiento en cada una de las sedes municipales y provincial.

En el acto se encontraban presentes, además, Mariesly González, funcionaria del Comité Provincial del Partido; Aida Díaz Fernández, Jefa del Departamento Independiente de Relaciones de los Órganos Locales del Poder Popular, y Mailén Gómez Casdelo, secretaria general de la CTC en la provincia, entre otros dirigentes del Gobierno, el Partido y el movimiento obrero.