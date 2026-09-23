Presidente de China arriba a Estados Unidos en visita oficial

El comercio concentra buena parte de la agenda entre las dos mayores economías del mundo, que lograron frenar la escalada abierta tras la guerra arancelaria lanzada por Trump el año pasado y respondida por Pekín con gravámenes igualmente elevados

El presidente de China arribó a Estados Unidos para concretar una visita de Estado de 3 días. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, se reunirán mañana jueves en la Casa Blanca, en su segundo encuentro de este año.

También será el tercer encuentro entre ambos desde el regreso, en 2025, de Trump al poder, después de los celebrados en octubre del año pasado en Busan (Corea del Sur) y el pasado mayo en Pekín.

Aunque no se esperan grandes acuerdos, previsiblemente se mantendrá el tono cordial de las reuniones anteriores, en las que los líderes de las dos principales potencias mundiales han apostado por preservar los canales de diálogo y primar su supuesta buena sintonía personal.

Guerra arancelaria y carrera por la IA

El comercio concentra buena parte de la agenda entre las dos mayores economías del mundo, que lograron frenar la escalada abierta tras la guerra arancelaria lanzada por Trump el año pasado contra numerosos socios comerciales y respondida por Pekín con gravámenes igualmente elevados.

La tregua comercial, que expira en noviembre, será uno de los asuntos centrales de la conversación, junto con el acceso a minerales críticos y tierras raras, fundamentales para las industrias tecnológica y de defensa.

China domina buena parte de ese mercado, una posición que Washington observa con creciente inquietud.

Otro foco de fricción es el vertiginoso desarrollo de la IA. Trump se resiste a imponer restricciones que, a su juicio, puedan frenar a Estados Unidos frente a China, pese a las advertencias de algunos dirigentes de la propia industria sobre los riesgos de avanzar sin controles suficientes.

“Quien gane en el campo de la IA, gana”, declaró la semana pasada Trump al descartar regulaciones que, según él, puedan ralentizar el desarrollo de esta tecnología.

(Con información de EFE)