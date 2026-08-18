Presidente de Cuba destaca tributo de Namibia a Fidel Castro (+post)

Díaz-Canel comentó en su cuenta de X que emocionan y reconfortan a su país las firmes palabras de la presidenta de Namibia, durante el tributo al Comandante en Jefe

«Jamás fallaremos al legado de Fidel y al amor que nos sembró por África», concluyó el mandatario. (Foto:ACN)

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, destacó hoy el homenaje de su homóloga namibia, Netumbo Nandi, al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, en ocasión de su centenario.

En X, el jefe de Estado comentó que emocionan y reconfortan a su país las firmes palabras de la presidenta de Namibia, durante el tributo al Comandante en Jefe, realizado en la misión diplomática de Cuba en la nación africana.

«Jamás fallaremos al legado de Fidel y al amor que nos sembró por África», concluyó el mandatario.

Según reseña la Cancillería de la isla caribeña, en el homenaje Nandi se refirió a la historia de la liberación de Namibia, entrelazada con la solidaridad y el compromiso internacionalista del pueblo cubano, bajo el liderazgo de Fidel Castro (13 de agosto de 1926 – 25 de noviembre de 2016).

Emocionan y reconfortan a #Cuba las firmes palabras de la hermana presidenta de Namibia, Netumbo Nandi, en ocasión del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, acompañada de su pueblo y de otros dirigentes principales de su nación.



1/2 pic.twitter.com/wiNAOGaAnl — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) August 18, 2026

“No hemos olvidado, ni olvidaremos jamás a los hijos e hijas de Cuba que se solidarizaron con los pueblos del sur de África, y de Namibia en particular, ni el liderazgo inquebrantable del Comandante Fidel Castro, quien comprendió que la lucha por la libertad en África era inseparable de la lucha por la dignidad humana en todas partes”, expresó la también presidenta del partido SWAPO.

Asimismo, la mandataria condenó el bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, y aseguró que ninguna nación debería ser castigada por ejercer su derecho soberano a determinar su propia trayectoria política, económica y social.

Estuvieron presentes también en el homenaje la vicepresidenta de la República, Lucia Witbooi, el primer ministro, Elijah Ngurare, y la presidenta de la Asamblea Nacional, Saara Kuugongelwa-Amadhila.