En Trinidad premier de serie documental producida por la Unesco

Con una estética hermosa en extremo, el audiovisual recrea, más allá de los sitios emblemáticos de la ciudad, el talento y amor propio de quienes la habitan

En la Casa de la Música de Trinidad tuvo lugar la premier de la serie documental Trinidad, el arte de permanecer. (Fotos: Luis Miguel Quevedo)

Trinidad, el arte de permanecer es un viaje al alma de Trinidad, a los lugares y personas que custodian su patrimonio, lo habitan y lo disfrutan.

Con guion y dirección de Maikel Jorge Pascual, realizador de Isla de la Juventud, el audiovisual de la Unesco producido como parte del proyecto Comunidades por el Patrimonio y con financiamiento del Reino Unido de Arabia Saudita, valoriza la ciudad donde el patrimonio se vive y se reinventa.

A través de testimonios hermosos, la música, una edición cuidadosa y una poética que acompaña cada texto, las imágenes revelan no solo la fotogenia de la ciudad y del Valle de los Ingenios, declarados ambos Patrimonio Mundial, sino que muestra la belleza más duradera; es decir, el valor propio de quienes viven en este sitio.

En la etapa de producción, de no más de una semana, Maikel, junto a su equipo de realización, recorrió los sitios más icónicos de la urbe para encontrar las locaciones y entrevistados perfectos: artesanos, creadores, músicos, emprendedores…Con ellos logró estructurar una historia sólida, de alto vuelto estético; la narración, como un personaje clave del guion, refuerza la sensación de deslumbramiento que acompaña de principio a fin esta serie documental de cuatro capítulos.

La premier de este material contó con la presencia de Anne Lemaistre, directora de la Oficina Regional de la Unesco en la Habana, quien resaltó el poder de las comunidades para custodiar su historia y proyectarla: “Trinidad nos enseña que la permanencia no significa inmovilidad, que innovación y creatividad son aliadas y que la belleza más duradera es la que nace del alma de su gente”.

En el estreno de Trinidad, el arte de permanecer, en el contexto de las celebraciones por el séptimo aniversario de Ciudad Artesanal del Mundo,estuvieron presentes personalidades de la Cultura, autoridades del municipio, de la Oficina del Conservador de la Ciudad y el Valle de los Ingenios y una representación de los creadores de la tercera villa de cuba.