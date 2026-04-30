Primero de Mayo en Sancti Spíritus: De la Plaza a la Feria

El centro recreativo de todos los espirituanos se convierte en espacio ideal para festejar este Primero de Mayo, una vez que concluya el desfile en la cabecera provincial

En la Feria Agropecuaria se hará la fiesta grande por el Primero de Mayo. (Foto: Delia Proenza/Archivo Escambray)

Con la intención de celebrar este Primero de Mayo a ritmo de conga y de otras propuestas culturales, la Feria Agropecuaria Delio Luna Echemendía abrirá sus puertas, sin costo alguno, para que, una vez finalizado el desfile de cada uno de los sindicatos, los espirituanos puedan festejar tan importante efeméride.

Se trata de aglutinar en las diferentes áreas de este centro recreativo a todo aquel que opte por el esparcimiento, pues la Feria cuenta con las condiciones ideales: espacios con sombra, bancos al aire libre, cafeterías, baños, quioscos para la venta de alimentos ligeros y bebidas. Asimismo, en el paseo interior de la instalación la Dirección de Cultura ha previsto un bailable con un grupo musical del territorio para el disfrute de los espirituanos.

En declaraciones a Escambray, Arnaldo Posada Méndez, director del Parque de Ferias, dijo que desde hace varios días el colectivo de dicha instalación, conjuntamente con los trabajadores por cuenta propia y demás representantes de entidades del sector estatal y privado que tienen espacios rentados allí, realizan la limpieza y el embellecimiento de locales, así como la pintura de contenes, fachadas y puntos de venta, para que este día pueda festejarse por todo lo alto.

Igualmente, destacó que este será un día para celebrar y disfrutar, tal y como sucedió el pasado martes, cuando tuvo lugar, por primera ocasión en la Feria, el desfile infantil en saludo al Primero de Mayo. En tanto, apuntó que, como ya es tradicional, en la pista de rodeo habrá actividades ecuestres con el desarrollo de un torneo donde intervendrán vaqueros en representación de sus bases productivas, los cuales demostrarán sus habilidades en distintas modalidades como el enlace de la argolla y otras.

Según trascendió en la Comisión de Recreación Provincial, este viernes la Feria se convertirá en el centro de recreación popular que acogerá a cientos de espirituanos y para la ocasión se organizaron diversas actividades destinadas a toda la familia, además de que, desde este lugar, se podrá acceder al Parque Zoológico donde también habrá propuestas para los más pequeños de la casa.

Para la jornada del Primero de Mayo se activarán los quioscos radicados al final del paseo, donde las unidades de la Gastronomía local y empresas del territorio ofertarán ventas de alimentos elaborados, entre ellos pan con lechón, caldosas, cajitas con comida, chicharritas y bocaditos, fundamentalmente; los cuales estarán acompañados por el expendio de cerveza dispensada.