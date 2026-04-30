Familia electoral de Sancti Spíritus tiene razones para festejar este Primero de Mayo

La provincia ostenta la condición de destacada gracias a sus sobresalientes resultados. En el presente mandato ha asumido 140 procesos para cubrir cargos vacantes de delegados

En el presente mandato el órgano ha desarrollado 140 procesos de elección de delegados a las asambleas municipales del Poder Popular. (Foto: Reidel Gallo Rodríguez/ Escambray)

A los trabajadores del Consejo Electoral Provincial (CEP) de Sancti Spíritus y de sus estructuras municipales les sobran razones para festejar, junto al pueblo espirituano, el Día Internacional de los Trabajadores.

Gracias al sobresaliente desempeño de las autoridades electorales, supervisores, vocales, colaboradores y pioneros, la provincia ostenta la condición de Destacada, reconocimiento que otorga el Consejo Electoral Nacional.

Entre los principales logros sobresalen la conclusión de 140 procesos de elecciones para cubrir cargos vacantes de delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular durante el presente mandato, todos con un gran por ciento de asistencia de los electores a las urnas y buena calidad del voto.

Asimismo, el CEP se ha encargado de organizar, dirigir y supervisar siete procesos de elecciones de presidentes o vicepresidentes de las asambleas municipales del Poder Popular en casi todos los territorios de la provincia.

Por sus resultados integrales el órgano mereció la condición de Referencia en la comunicación institucional, actividad que juega un importante papel en el propósito de lograr mayor visibilidad y conocimiento del sistema electoral cubano a través de las diferentes plataformas digitales.

También el órgano provincial ostenta la bandera 65 aniversario de los Comités de Defensa de la Revolución y la condición XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, distinción que merecieron, además, los ocho Consejos Electorales Municipales del territorio.

La familia electoral espirituana arriba a este Primero de Mayo con el aporte monetario a la defensa de la Patria de todos sus trabajadores y con resultados relevantes a nivel nacional en las áreas de supervisión, economía y la administrativa.