Proyecto La Quinta de Sancti Spíritus afianza sus producciones (+fotos)

En el Proyecto de Desarrollo Local Complejo de Producción Intensiva La Quinta las condiciones son hoy más favorables para multiplicar cosechas

El riego de agua de cada casa de cultivo es la responsabilidad de Belkis Cruz Perdigón. (Fotos: Oscar Alfonso/ACN)

La materialización del Proyecto de Desarrollo Local Complejo de Producción Intensiva La Quinta, a partir de un contrato de explotación cooperada entre usufructuarios y la Empresa Agroindustrial Sancti Spíritus (EAISS), constituye la alternativa más objetiva para rescatar un sitio destinado a la cosecha de vegetales y hortalizas con tecnologías distinguidas por altos rendimientos y calidad.

Hace más de siete años que laboro aquí como casero y por vez primera se resuelven dos problemas vitales en corto tiempo, el salario, que antes era de poco más de dos mil pesos y hoy ronda los 20 mil pesos, y semillas de alta calidad, imprescindible para esta modalidad de cosecha, refirió a la Agencia Cubana de Noticias Ramón González Sánchez, uno de los trabajadores de la instalación.

Tengo tres casas bajo mi responsabilidad, dos de ellas plantadas con ajíes cachucha y otra que se está alistando para volverla a sembrar después de recolectar zanahorias y pepinos, agregó, en estos momentos hay un incentivo real en el trabajo, estamos conscientes de que en lo adelante la economía personal y familiar se alimentarán en la medida de nuestra entrega sistemática y la productividad.

Razones similares abraza Belkis Cruz Perdigón, una mujer que hace 18 años llegó a La Quinta, un lugar al que ahora acude más temprano y del que solo se retira cuando el riego de agua de cada casa de cultivo, su responsabilidad, concluye.

El colectivo desea ver el despegue de este sitio, llevamos mucho tiempo de inestabilidad, de resultados distantes del potencial de estos sistemas de siembra y cambiar todo ello depende también de la dedicación nuestra, señaló esta fémina que hace cuanto sea necesario en las casi dos hectáreas de instalaciones protegidas.

Daniel Hernández Cuéllar, representante de la EAISS en el proyecto, reveló que después de un periodo de estudio de las problemáticas de La Quinta, los tres socios usufructuarios buscaron alternativas para mejorar el salario y garantizar, en un primer momento, simientes de alta calidad para asegurar plantaciones robustas y de alto rendimiento.

A los pocos días de hacer realidad estas variantes, subrayó, comenzamos a recuperar fuerza de trabajo experimentada y a los cinco que aún se mantenían a nuestra llegada, se sumaron otros siete y ya nos acercamos a los 18 que se requieren.

Expresó Hernández Cuéllar que hoy los ocupa, por ejemplo, la capacitación del personal prácticamente a pie de canteros, pues esta tecnología de cultivo necesita, entre sus recursos fundamentales, el conocimiento y la experiencia de los obreros.

Para el ingeniero agrónomo Sergio Román Orellana, otro de los usufructuarios, las prioridades también se concentran en la disciplina tecnológica y en la transformación en la manera de cultivar, donde la protección el suelo y su mejoramiento con sustratos naturales sean catalizadores.

Carlos Martínez González abrazó desde temprano esta manera de pensar y hacer y los resultados los muestra ya en el área de la lombricultura, con sus seis canteros que aportan el humus para la fertilización de las casas de cultivo.

Pensamos seguir creciendo, hay motivaciones, se afianza el sentido de pertenencia y muchos deseos de trabajar para progresar, un anhelo al que Carmen Rosa Cruz Cruz le pone a diario alma y corazón desde la casa de postura.

Actualmente las condiciones son más favorables para multiplicar cosechas, queda mucho por hacer, estamos convencidos de ello y respondemos con la entrega, la puntualidad y la disciplina en cada área, concluyó esta mujer con casi década y media en La Quinta, instalación en la que hoy se explotan 15 de las 36 casas y, de forma progresiva, se prevén inversiones para su recuperación total.