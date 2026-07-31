Proyectos medioambientales en la geografía de Yaguajay

El proyecto fue presentado a través de la ONG Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre.

Tres comunidades costeras y una cooperativa de producción agropecuaria ubicada en el Plan Turquino de Yaguajay se convierten en escenarios donde se implementarán acciones dirigidas al cuidado y protección del medio ambiente en ese territorio.

“Guardianes de la Sierra es una de las iniciativas, en busca de la conservación comunitaria de la biodiversidad en ecosistemas de montaña de la Reserva de la Biosfera Buenavista, con un enfoque biocultural y de gobernanza participativa”, asegura Yitsy Suárez Valdés, directora de Investigaciones de Ecosistemas de Montaña en el territorio.

La especialista significó, además, que la iniciativa le fue aprobada a la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Alberto Pis, donde ya se realizó el primer taller y se implementará con el asesoramiento de la Dirección de Investigaciones de Ecosistemas Montañosos del Centro de Servicios Ambientales de Sancti Spíritus.

“Esta cooperativa es la que va a liderar el proyecto, pues lo organiza, lo dirige y lo ejecuta. Se trabajará en tres componentes: las capacidades comunitarias, la producción agropecuaria desde prácticas agroecológicas y la gobernanza participativa, porque tenemos que ver la montaña como un gran territorio donde no solo están las comunidades, sino que también hay otros actores estratégicos para esta gestión”, apuntó.

Otro de los proyectos está vinculado a la Implementación de la Herramienta SMART para la Conservación Efectiva y Comunitaria en el Parque Nacional Caguanes.

Dayana García Ortiz, especialista para la investigación, la ciencia y la innovación del Centro de Servicios Ambientales de Sancti Spíritus, refirió a Escambray que esta iniciativa, que se pone en práctica con financiamiento del Fondo Caribeño, es implementada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Cuba y no existen antecedentes en la isla en áreas protegidas con enfoque en la ciencia ciudadana; de ahí que los actores serán los pobladores de estas comunidades.

Los actores del proyecto serán los propios pobladores de estas comunidades.

Este proyecto tiene como objetivo proteger el corazón natural del Parque Nacional Caguanes y trabajar en los puntos de presión, que serían las comunidades beneficiadas, porque en estos lugares es donde se ejercen las mayores presiones: caza, tala e incluso pesca. “Tenemos previsto intervenir en las comunidades de Vitoria, Júcaro y Narcisa, ya que estas son de las que más incidencia tienen en la parte oeste del parque. No pudimos abarcar todas las seis comunidades del parque por lo extenso del área y lo pequeño del fondo”, refirió la investigadora.

“Este proyecto tiene la particularidad de que fue presentado a través de la Organización No Gubernamental Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre como entidad solicitante del financiamiento, pues eran consejos populares o entidades no gubernamentales las que podían acceder al fondo; no podían ser instituciones estatales”, señaló.

Ambas iniciativas ya transitan por su fase de ejecución con la realización de talleres en la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Alberto Pis y en las tres comunidades beneficiadas.