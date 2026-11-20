El Presidente cubano llamó a aprovechar todas las fortalezas y reservas existentes para incrementar los servicios, especialmente aquellos considerados vitales, y ejercer el control riguroso que demandan las circunstancias actuales

Fotos: Estudios Revolución.

Las organizaciones de base del Partido deben situarse en el centro de la atención y solución de los problemas de un sector multiplicador de la economía, afirmó el Primer Secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante las conclusiones de la visita realizada por el Secretariado y la estructura auxiliar del Comité Central al Ministerio del Transporte (MITRANS) y a grupos empresariales atendidos por ese organismo.

El intercambio, en el que también participó el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, analizó, entre otros temas, el papel de la militancia en la conducción e implementación de las transformaciones económicas y sociales que se desarrollan en el sector.

La reunión contó, además, con la participación de miembros del Secretariado del Comité Central, jefes de departamentos y otras autoridades partidistas y gubernamentales.

Durante el encuentro, Díaz-Canel insistió en que las organizaciones de base del Partido deben mantenerse fortalecidas, activas y presentes en cada una de las entidades.

Entre sus principales misiones, señaló, está crear mecanismos que permitan identificar y enfrentar oportunamente los problemas, así como movilizar a los trabajadores en función de los objetivos estratégicos del país.

Por su parte, Morales Ojeda explicó que el sistema de trabajo del Partido está orientado a alcanzar un estadio superior en su funcionamiento, que permita materializar en el menor tiempo posible los acuerdos del XI Pleno del Comité Central y contribuir a la implementación efectiva de las Transformaciones Económicas y Sociales, consideradas un instrumento esencial para superar el complejo escenario actual.

“El Partido son sus militantes”, subrayó el dirigente, quien recordó que ser militante implica formar parte de la vanguardia de la sociedad. En consecuencia, insistió en que el funcionamiento de la organización debe sustentarse en la ejemplaridad y alejarse de cualquier manifestación de rutina, formalismo o burocratismo.

Diseñar estrategias de trabajo que aceleren la obtención de resultados concretos derivados de las Transformaciones Económicas y Sociales constituye uno de los propósitos fundamentales de estas visitas, dirigidas también a acompañar, orientar y fortalecer a las organizaciones de base.

Al valorar los resultados del intercambio, Díaz-Canel consideró que existe una adecuada implementación de las transformaciones en el organismo y reconoció que el Ministerio del Transporte ha sido una de las entidades que más tempranamente avanzó en la puesta en práctica de varias de las iniciativas que hoy se generalizan en el país.

Asimismo, se ratificó el carácter estratégico del transporte para la vitalidad económica de la nación y el bienestar de la población. Ante los indicadores desfavorables, se insistió en la necesidad de trabajar con inteligencia, innovación y creatividad, aprovechar las fortalezas existentes y anticiparse al recrudecimiento de la guerra económica impuesta contra Cuba.

En ese contexto, se reconoció que las medidas secundarias del Gobierno de Estados Unidos contra Cuba incrementan los costos de las operaciones, provocan retrasos en la llegada de mercancías y agravan las dificultades logísticas. También se destacó el impacto del cerco energético sobre los servicios de transportación, uno de los ámbitos más sensibles para la vida económica y social del país.

No obstante, se señaló que la actual crisis energética ha actuado como catalizador de la transición energética, proceso al que el MITRANS ha destinado importantes recursos y esfuerzos. Esta estrategia constituye una de las principales alternativas para enfrentar la escasez de combustibles, que provoca notables afectaciones en los servicios a la población y limita la movilidad cotidiana de los ciudadanos.

De ahí el llamado a aprovechar todas las fortalezas y reservas existentes para incrementar los servicios, especialmente aquellos considerados vitales, y ejercer el control riguroso que demandan las circunstancias actuales.

Durante las conclusiones también se reconoció la política de comunicación institucional y digital desarrollada por el Ministerio del Transporte, que contribuye al diálogo permanente con la población y al esclarecimiento oportuno de situaciones de contingencia. Esta experiencia debe profundizarse, al tiempo que se fortalece la comunicación interna de la organización.

A los trabajadores del sector, protagonistas de la resistencia, el esfuerzo y la creatividad que distinguen al transporte cubano, el Primer Secretario los convocó a fortalecer su papel en el enfrentamiento a las indisciplinas, ilegalidades y manifestaciones negativas.

Asimismo, los exhortó a apartarse tanto del optimismo vacío como del pesimismo paralizante y a continuar desempeñando su labor con responsabilidad, compromiso y confianza en las capacidades del país para superar los desafíos actuales.