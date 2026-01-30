Ratifica Tribunal Supremo de Justicia compromiso con estabilidad institucional de Venezuela

El Poder Judicial venezolano “se erige como bastión indoblegable de la paz, unidos en convicción, fortaleza y esperanza”, aseguró la presidenta del TSJ Caryslia Beatriz Rodríguez

La magistrada del TSJ Caryslia Beatriz Rodríguez indicó que en estas horas cruciales que ponen a prueba el alma de la nación, la unidad es un “compromiso ineludible con el destino colectivo”. (Foto: PL)

La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Caryslia Beatriz Rodríguez, ratificó este viernes su compromiso inquebrantable con la estabilidad institucional y el orden republicano de Venezuela.

En la apertura del Año Judicial 2026 y presentación de gestión en 2025 en la sede del órgano superior, la magistrada fue escoltada por la mandataria encargada Delcy Rodríguez, el titular de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez y el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello.

Asistieron al encuentro, además, los representantes de los Poderes del Estado, otras autoridades del Gobierno, del Estado, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el cuerpo diplomático acreditado, jueces de Paz Comunal e invitados especiales.

Beatriz Rodríguez declaró en su intervención que frente a los actos de agresión que lesionaron la soberanía y los principios del Derecho Público Internacional el pasado 3 de enero, el Poder Judicial venezolano “se erige como bastión indoblegable de la paz, unidos en convicción, fortaleza y esperanza”.

Reafirmó, al respecto, que la justicia es el cimiento de la patria libre que soñaron nuestros gigantes y afirmó que están firmes como un solo pueblo escribiendo con valor una “historia de resistencia digna”.

La magistrada del TSJ indicó que en estas horas cruciales que ponen a prueba el alma de la nación, la unidad no es uniformidad, sino un “compromiso ineludible con el destino colectivo”.

Expresó que atraviesan una “situación compleja y exigente” por el secuestro de la primera combatiente Cilia Flores y el presidente constitucional Nicolás Maduro, a quien calificó como un ser humano incansable, valiente y comprometido con las luchas sociales en defensa del pueblo venezolano.

En esa dirección, reiteró el apoyo firme en favor de su «retorno victorioso» y de la primera dama, diputada de la Asamblea Nacional.

Asimismo, expresó su compromiso inquebrantable con la estabilidad institucional y el orden republicano, y el “eterno reconocimiento hacia nuestros hermanos venezolanos y cubanos caídos en la infausta madrugada del pasado 3 de enero”.

Expresó que estos mártires de la patria sellaron con su sangre “el más alto juramento de lealtad” y llamó a que su sacrificio “no sea un tributo al odio, sino una ofrenda sagrada al ideal de paz bolivariano”.

Al referirse a la gestión el pasado año, la presidenta del TSJ significó que esta se distinguió por el incremento sustancial en sus indicadores de productividad y un avance significativo en el cumplimiento de los objetivos constitucionales.

Al respecto, mencionó algunos de los valores que dieron un salto positivo en comparación con el 2024, como la gestión procesal en su capacidad resolutiva que aumentó de manera significativa en 55,83 por ciento, gracias a la dedicación de magistrados y jueces, incluidos los de Paz Comunal.

Ponderó también la cobertura total de atención que abarcó a tres millones 897 mil 921 ciudadanos, los cuales, junto a los demás servicios, arrojaron un total de más de cinco millones de “personas atendidas”, así como la consolidación estratégica de los tribunales móviles.